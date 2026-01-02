2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए आखिरी तारीख, सभी 20 टीम कब तक कर सकती हैं बदलाव?

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में होगा. इसके लिए बीसीसीआई भारतीय टीम का ऐलान कर चुका है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों की जगह कंफर्म हो चुकी है, लेकिन बोर्ड अभी भी इसमें बदलाव कर सकता है. जानिए आईसीसी नियमों के अनुसार कब तक सभी टीमों को अपने स्क्वाड का ऐलान करना है और इसमें बदलाव की अंतिम तिथि क्या है?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच 55 मुकाबले होंगे. भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला समेत 14 मैच श्रीलंका में होंगे. अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची तो ये मैच भी श्रीलंका में होगा, और अगर फाइनल में तो खिताबी मुकाबला भी श्रीलंका में होगा.

T20 वर्ल्ड कप के लिए 7 देशों की टीम का ऐलान

ग्रुप ए में सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम है, जिसका टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हो चुका है. इसके आलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ओमान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो गया है.

अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल, यूएई, कनाडा और न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान होना अभी बाकी है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड ऐलान की आखिरी तारीख?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल सभी देशों को अपने प्रोविजनल स्क्वाड में शामिल 15 खिलाड़ियों की लिस्ट 8 जनवरी तक आईसीसी को जमा करानी है.

कब तक हो सकता है बदलाव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा. इससे एक हफ्ते पहले तक सभी देश अपनी वर्ल्ड कप टीम में बदलाव कर सकती है. आईसीसी ने आखिरी तारीख 31 जनवरी तय कर रखी है.

हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच में भी स्क्वाड में बदलाव हो सकता है, लेकिन तब सिर्फ उसी स्थिति में जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए. तब आईसीसी की इजाजत के बाद ही बदलाव हो सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फॉर्मेट

20 टीमों को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया है, कुल 4 ग्रुप्स हैं. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं. पहले ग्रुप चरण होगा, जिसके बाद प्रत्येक ग्रुप की टॉप-2 टीमें अगले राउंड (सुपर 8) में पहुंचेगी. इसके बाद नॉकआउट स्टेज होगा.