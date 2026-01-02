हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महिलाओं के अंडरगार्मेंट चुराता था यह शख्स, फिर करता था ऐसा काम कि आपको भी आ जाएगी शर्म

जिसमें एक युवक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था और उन्हें खुद पहनकर घूमता और सोता था. यह घटना सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही गंभीर भी है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

भोपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपराध सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार उसके पीछे अजीब और परेशान करने वाली मानसिकता भी छिपी होती है. शहर की कोलार थाना पुलिस ने ऐसे ही एक अनोखे और शर्मनाक मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक युवक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था और उन्हें खुद पहनकर घूमता और सोता था. यह घटना सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही गंभीर भी है.

इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है, वहीं सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. 

क्या है पूरा मामला?

कोलार इलाके की अमरनाथ कॉलोनी में रहने वाले एक डेरी संचालक ने पुलिस को बताया कि रात करीब 12:30 बजे उन्होंने अपने घर की बालकनी में किसी की परछाई देखी. जब उन्होंने दरवाजा खोलकर आवाज लगाई, तो एक युवक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स लेकर वहां से भाग गया.

भागते समय आरोपी से एक बड़ी गलती हो गई. उसका श्रमिक कार्ड वहीं गिर गया, जिस पर उसका नाम दीपेश लिखा हुआ था. यही कार्ड उसके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बना. 

श्रमिक कार्ड से खुला राज

पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और श्रमिक कार्ड पुलिस को सौंप दिया. कार्ड पर लिखे नाम और पते के आधार पर कोलार पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी. जब पुलिस वहां पहुंची, तो आरोपी घर में सोता हुआ मिला. पुलिस भी उस समय हैरान रह गई, जब देखा कि आरोपी ने चोरी किए हुए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी इससे पहले मंदाकिनी कॉलोनी के एक अन्य घर में भी इसी तरह की चोरी कर चुका है. वहां से चुराए गए महिलाओं के कपड़े गलती से उनके घर में छूट गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया. इससे साफ है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की हरकतें कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया है. उससे पूछताछ की जा रही है कि वह यह सब क्यों करता था और क्या वह पहले भी अन्य इलाकों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने इसे समाज के लिए खतरा बताया. किसी ने मानसिक इलाज की जरूरत पर जोर दिया, तो किसी ने पुलिस की सतर्कता की तारीफ की, लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. 

Published at : 02 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Bhopal Strange Theft Women Undergarment Theft Kolar Police Station Case Undergarment Thief Arrested
