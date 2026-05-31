हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPostmortem: पोस्टमॉर्टम से कैसे पता लगती है मौत की वजह, जानिए क्या संकेत देते हैं शरीर के ऑर्गन?

Postmortem: पोस्टमॉर्टम से कैसे पता लगती है मौत की वजह, जानिए क्या संकेत देते हैं शरीर के ऑर्गन?

Medical Examination: पोस्टमॉर्टम के दौरान सिर्फ आंखों से देखकर ही फैसला नहीं लिया जाता. कई बार ऑर्गन और टिश्यू के छोटे सैंपल लेकर उन्हें लैब में भेजा जाता है. चलिए विस्तार से बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 31 May 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

How Doctors Find Cause Of Death In Postmortem: पोस्टमॉर्टम यानी ऑटोप्सी सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह मौत के पीछे छिपी असली वजह तक पहुंचने का सबसे अहम तरीका मानी जाती है. जब किसी व्यक्ति की अचानक, संदिग्ध या असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है, तब डॉक्टर शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग की बारीकी से जांच करते हैं. इसी जांच के जरिए यह समझा जाता है कि आखिर मौत कैसे और किन कारणों से हुई. 

कैसे पता चलता है मौत के बारे में?

नेशनल हेल्थ सर्विस के मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर का हर ऑर्गन मौत से पहले की स्थिति के बारे में कुछ न कुछ संकेत जरूर देता है. उदाहरण के लिए अगर दिल की आर्टरीज में ब्लॉकेज, सूजन या खून का थक्का दिखाई दे, तो हार्ट अटैक की संभावना मानी जाती है. वहीं लंग्स में पानी भरना, इंफेक्शन या जलन जैसे संकेत सांस रुकने, जहरीली गैस या फेफड़ों की बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं.  ब्रेन की जांच भी पोस्टमॉर्टम का बेहद अहम हिस्सा होती है. यदि दिमाग में ब्लीडिंग, सूजन या चोट के निशान मिलते हैं, तो एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रोक, सिर पर चोट या किसी बाहरी हमले से जोड़कर देखते हैं. इसी तरह लीवर और किडनी की स्थिति से शरीर में जहर, ड्रग्स या लंबे समय से चली आ रही बीमारी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें - Summer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?

रिपोर्ट में क्यों लगता है समय?

दरअसल, पोस्टमॉर्टम के दौरान सिर्फ आंखों से देखकर ही फैसला नहीं लिया जाता. कई बार ऑर्गन और टिश्यू के छोटे सैंपल लेकर उन्हें लैब में भेजा जाता है. वहां माइक्रोस्कोप और केमिकल टेस्ट के जरिए बीमारी, इंफेक्शन, जहर या शरीर के अंदरूनी नुकसान का पता लगाया जाता है. यही वजह है कि कई मामलों में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने में कई हफ्तों का समय लग जाता है. ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स और ह्यूमन टिश्यू अथॉरिटी के मानकों के अनुसार, पोस्टमॉर्टम सिर्फ मौत की वजह जानने के लिए ही नहीं, बल्कि बीमारियों को बेहतर तरीके से समझने और भविष्य में इलाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी किया जाता है. 

छोटे- छोटे जांच होते हैं जरूरी

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शरीर पर मौजूद छोटे-छोटे निशान भी जांच में बेहद अहम साबित होते हैं. त्वचा का रंग बदलना, नाखूनों का नीला पड़ना, शरीर पर चोट या गला दबने के निशान जैसे संकेत मौत के तरीके को समझने में मदद करते हैं. कई बार अंदरूनी अंगों की स्थिति और बाहरी चोटों के बीच तुलना करके यह तय किया जाता है कि मौत नेचुरल थी, हादसा था या फिर किसी अपराध से जुड़ी हुई. पोस्टमॉर्टम के बाद पैथोलॉजिस्ट अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें मौत की संभावित वजह, शरीर के अंदर मिले संकेत और लैब टेस्ट के नतीजे शामिल होते हैं. यही रिपोर्ट बाद में पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन जाती है.

इसे भी पढ़ें  - जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Postmortem Examination Cause Of Death Human Body Organs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
65 Minute Max For 10000 Steps: पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में
पार्क या जिम जाने का नहीं है टाइम? घर पर ऐसे पूरे करें 10000 स्टेप, वह भी महज 65 मिनट में
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
हेल्थ
Morning Phone Habit Harm: सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 
सुबह आंख खुलते ही उठा लेते हैं फोन, सुबह की यह आदत खराब कर देती है पूरा दिन 
हेल्थ
NFHS 6 Report: अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ी, लेकिन डायबिटी और ब्लड प्रेशर के मामले बढ़े; NFHS की रिपोर्ट में खुलासा
अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ी, लेकिन डायबिटी और ब्लड प्रेशर के मामले बढ़े; NFHS की रिपोर्ट में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
एग्रीकल्चर
जून के महीने में लगाएं ये 6 बंपर मुनाफा देने वाली सब्जियां, कम लागत में होगी रिकॉर्डतोड़ कमाई
जून के महीने में लगाएं ये 6 बंपर मुनाफा देने वाली सब्जियां, कम लागत में होगी रिकॉर्डतोड़ कमाई
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget