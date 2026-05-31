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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDoorbell Repair: घर की डोरबेल हो गई है खराब तो न लें टेंशन, इन स्मार्ट ट्रिक्स से बिना खर्च करें चालू

Doorbell Repair: घर की डोरबेल हो गई है खराब तो न लें टेंशन, इन स्मार्ट ट्रिक्स से बिना खर्च करें चालू

Doorbell Troubleshooting: कई बार लोग अचानक ध्यान देते हैं कि डोरबेल बिल्कुल काम नहीं कर रही है. बटन दबाने पर न घंटी बजती है और न ही किसी तरह की आवाज सुनाई देती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 31 May 2026 12:19 PM (IST)
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How To Fix A Doorbell That Is Not Working: घर की डोरबेल एक छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन इसके बिना किसी के आने की जानकारी मिलना मुश्किल हो सकता है. कई बार लोग अचानक ध्यान देते हैं कि डोरबेल बिल्कुल काम नहीं कर रही है. बटन दबाने पर न घंटी बजती है और न ही किसी तरह की आवाज सुनाई देती है. ऐसे में अधिकांश लोग समझ नहीं पाते कि समस्या आखिर कहां है. हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार डोरबेल के पूरी तरह बंद हो जाने के पीछे अक्सर कुछ सामान्य तकनीकी कारण होते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो समस्या आसानी से दूर की जा सकती है.

डोरबेल से आवाज न आने पर क्या करें?

यदि डोरबेल दबाने पर कोई आवाज नहीं आती, तो सबसे पहले बिजली की आपूर्ति की जांच करनी चाहिए. कई मामलों में बिजली से जुड़ी गड़बड़ी या सर्किट में आई समस्या के कारण डोरबेल काम करना बंद कर देती है. इसके अलावा खराब बटन भी इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं. तकनीकी एक्सपर्ट का कहना है कि डोरबेल में खराबी आने पर सबसे पहले बटन की जांच करना सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है, क्योंकि अक्सर समस्या वहीं से शुरू होती है.

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डोरबेल बंद होने के क्या होते हैं कारण?

डोरबेल के पूरी तरह बंद होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. यदि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो संभव है कि बिजली की आपूर्ति बंद हो गई हो या यदि बटन दबाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तो बटन खराब हो सकता है. कुछ मामलों में डोरबेल कभी काम करती है और कभी नहीं, जिसका कारण ढीली तारें या खराब संपर्क हो सकते हैं. ऐसे में तारों को सही तरीके से जोड़ने से समस्या दूर हो सकती है. 

ठीक करने के लिए क्या करें?

इसके लिए  सबसे पहले घर के इलेक्ट्रिक सप्लाई की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई सर्किट बंद तो नहीं हुआ है. इसके बाद डोरबेल के बटन को निकालकर जांचा जा सकता है. यदि बटन से जुड़ी दोनों तारों को आपस में छूने पर घंटी बजने लगती है, तो इसका मतलब है कि बटन खराब हो चुका है और उसे बदलने की जरूरत है.  डोरबेल का बटन आमतौर पर कम कीमत में मिल जाते हैं और इसे बदलने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. यदि बटन और तारों में कोई समस्या नहीं मिलती, तो अगला कदम इसमें आने वाली सप्लाई को चेक करते हैं. इसके लिए वोल्टेज मापने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है. जांच के दौरान कम वोल्टेज वाले टर्मिनल पर बिजली के फ्लो को मापा जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 May 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Doorbell Doorbell Button Home Maintenance
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