लद्दाख में सबसे पहले आर्य आए थे, और वो प्रकृति को दैवीय शक्ति मानकर उनकी पूजा करते थे. लेह लद्दाख में बौद्ध धर्म दो चरणों में आए, दूसरी शताब्दी ईस्वी में कश्मीर और कुषाण साम्राज्य के जरिए और फिर सातवीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म यहां की जड़ों में पूरी तरह से बस गया.