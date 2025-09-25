एक्सप्लोरर
Leh Ladakh: लेह के लोग कौन सा धर्म मानते हैं? जानिए इसके पीछे का रहस्य!
Religion in Leh Ladakh: लेह लद्दाख अपनी पहाड़ी सुंदरता, बौद्ध मठों के साथ कई चीजों को लेकर प्रसिद्ध है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लेह में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? जानिए जवाब.
लेह के लोग किस धर्म का पालन करते हैं?
धर्म
6 Photos
नवरात्रि के 9 दिन इन बातों का रखें ध्यान वरना माता रानी हो जाएगी नाराज! जानें पूजा के सही नियम!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion