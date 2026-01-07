हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?

अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?

Subsidy By Delhi Government For EV: दिल्ली में कार मालिकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. अब पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी. आप उसे EV में बदल सकते हैं दिल्ली सरकार देगी सब्सिडी

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Jan 2026 04:02 PM (IST)
Subsidy By Delhi Government For EV:दिल्ली में लोग अपनी पुरानी ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों तक को सस्ते दामों में बेचने को मजबूर हैं. क्योंकि सख्त नियम, बढ़ता प्रदूषण और पुराने वाहनों पर पाबंदियों ने लाखों कार मालिकों की चिंता बढ़ा दी है. लेकिन इस हालात में अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक राहत भरी पहल सामने आई है. सरकार पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को स्क्रैप कराने की जगह उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का ऑप्शन देना चाहती है. 

इसके लिए Electric Vehicle Policy 2.0 के तहत सब्सिडी देने की योजना बनाई जा रही है. यानी कि अब पुरानी कार बेचने की मजबूरी नहीं बल्कि उसी कार को EV में बदलकर दोबारा सड़क पर उतारने का मौका मिलेगा. जान लें इस काम के लिए दिल्ली सरकार कितना पैसा देगी. 

दिल्ली सरकार देगी इतने रुपये

दिल्ली सरकार अब पुरानी पेट्रोल और डीजल कार को ईवी बनाने के लिए लोगों को पैसे दे रही है. इस पूरी योजना के पीछे सरकार का मुख्य मकसद दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है. अभी तक लोगों के पास सिर्फ स्क्रैप या नई कार खरीदने का ऑप्शन होता था. लेकिन अब बीच का रास्ता खोला जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: होम लोन लेने वाले की मौत हो गई तो किसे भरना होगा पूरा कर्जा, क्या मकान पर कब्जा कर सकते हैं बैंक वाले?

फिलहाल किसी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक में बदलने का खर्च करीब 4 से 5 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. यही सबसे बड़ी प्राॅब्लम है. इसलिए सरकार 50 हजार रुपये की सब्सिडी देकर इस बोझ को थोड़ा हल्का करना चाहती है. इससे पहले भी स्क्रैप पॉलिसी के तहत आर्थिक मदद दी जाती रही है. 

किसे मिलेगा फायदा?

दिल्ली सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में पहले 1000 वाहन मालिकों को पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक में बदलने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव तय किया है. यह सुविधा उन लोगों के लिए होगी जो अपनी पुरानी कारों को स्क्रैप कराने की बजाय EV में कन्वर्ट कराना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्दी में कपड़े धोना होगा आसान, इन ट्रिक्स से गुनगुना आएगा टंकी का बर्फ जैसा पानी

फिलहाल यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे. सरकार का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा. तो आगे चलकर और ज्यादा वाहन मालिकों को इसका लाभ मिल सकता है. इससे पुरानी गाड़ियों की प्राॅब्लम का एक नया साॅल्यूशन निकलेगा.

यह भी पढ़ें: इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?

Published at : 07 Jan 2026 04:02 PM (IST)
