अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया मंगलवार (6 जनवरी) को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तीखे बयान दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी हिन्दू बेटी के साथ लव जिहाद नहीं होने दिया जाएगा.

डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना देश है, इसके बावजूद वहां हिंदुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है. उन्होंने भारत सरकार से इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की मांग की.

लव जिहाद के मुद्दे पर क्या बोले प्रवीण तोगड़िया?

लव जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि उनकी संस्था किसी भी हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार नहीं बनने देगी. उन्होंने दावा किया कि इस विषय पर समाज को एकजुट कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

लव जिहाद के मुद्दे को लेकर उन्होंने बेटियों को बचाने के अभियान पर जोर दिया है. लोगों को लव जिहाद से बचने के लिए उनके जरिए जागरूक किया जा रहा है. साथ ही लोगों को अपने बच्चों पर नियंत्रण रखने के लिए भी कहा है.

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या बोले प्रवीण तोगड़िया?

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर डॉ. तोगड़िया ने सख्त कानून की वकालत करते हुए कहा कि देश में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस दिशा में कानून बनवाने का प्रयास किया जाएगा.

इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले में हनुमान चालीसा पाठ को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही और इसे सामाजिक जागरूकता से जोड़ा. तोगड़िया के बयानों की तेजी से चर्चा शुरू हो गई है. साथ ही तोगड़िया ने विपक्षी दलों और बांग्लादेश का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा है.