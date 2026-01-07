हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKatrina-Vicky Son Name: कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, जानें क्या है मतलब

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बेटे का नाम रिवील कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है. इसमें वो बेटे का हाथ पकड़े नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 Jan 2026 05:02 PM (IST)
एक्टर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं. कैटरीना कैफ ने कुछ समय पहले बेटे को जन्म दिया था. अब कैटरीना और विक्की ने बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने बताया कि वो उन्होंने बेटे का क्या नाम रखा है. साथ ही एक क्यूट सी फोटोज शेयर की है. इसमें कैटरीना और विक्की बेटे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. 

कैटरीना-विक्की की पोस्ट

कैटरीना-विक्की ने पोस्ट कर लिखा- हमारी रोशनी की किरण. विहान कौशल. हमारी प्रार्थनाओं का जवाब. जिंदगी खूबसूरत है. हमारी दुनिया बदल गई है. बहुत अभार. विहान के नाम का मतलब सुबह, नई शुरुआत होता है. ये संस्कृत मूल का शब्द है. ये सूर्योदय और नई आशा का प्रतीक है. 

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल की इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने लिखा- Little buddy. भूमि पेडनेकर ने हार्ट इमोजी बनाई. दीया मिर्जा ने भी हार्ट इमोजी शेयर की. 

 
 
 
 
 
बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 में शादी की थी. उनकी शादी राजस्थान में हुई थी. ये शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. इसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और घरवाले शामिल थे. 2025 में वो पेरेंट्स बने. 7 नवंबर को कैटरीना ने बेटे विहान को जन्म दिया. दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं.

अब इस फिल्म में नजर आएंगे विक्की कौशल

वर्क फ्रंट पर विक्की कौशल को फिल्म छावा में देखा गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे. फिल्म में वो छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में थे. अब विक्की को संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में देखा जाएगा. वहीं कैटरीना को मैरी क्रिसमस और टाइगर 3 में देखा गया था. 

Published at : 07 Jan 2026 04:53 PM (IST)
Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
