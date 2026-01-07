सुप्रीम कोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज दी, जिस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'आज का अखबार देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को बेल दिया है, जो 16 महीने से जेल में थे. कैलाश रामचंदानी को जमानत दे दी गई, जिन पर आईडी ब्लास्ट का केस था. जबकि सुप्रीम कोर्ट से शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली.'

खालिद और शरजील को जमानत नही मिलने पर ओवैसी का बयान

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि इन दोनों लोगों को उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली है.' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ले दंगों के मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी.

उमर-शरजील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं. यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा कि अगर एक साल में गवाही पूरी नहीं होती है तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं.

उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी. कोर्ट ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की थी, जिनमें उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिल सकेंगे. इसके अलावा, उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना था.

उमर और शरजील पर हैं ये आरोप

दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी. इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है. खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है. दिल्ली दंगे में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.