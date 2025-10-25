हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मKedarnath Dham Kapat Closed: शीतकाल के लिए हुए केदारनाथ के कपाट बंद, भक्तों को करना पड़ेगा अगले साल तक का इंतजार!

Kedarnath Dham Kapat Closed: शीतकाल के लिए हुए केदारनाथ के कपाट बंद, भक्तों को करना पड़ेगा अगले साल तक का इंतजार!

Kedarnath Dham Kapat Closed: केदारनाथ धाम भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह धाम उत्तराखंड में स्थित है. चार धामों में से पहले इस धाम को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Oct 2025 07:19 AM (IST)
Kedarnath Dham Kapat Closed: केदारनाथ धाम भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह धाम उत्तराखंड में स्थित है. चार धामों में से पहले इस धाम को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है.

केदारनाथ धाम

1/6
श्री केदारनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए है. बाबा केदार की डोली मंत्रोच्चार और गढ़वाल राइफल्स बैंड की मधुर धुनों के बीच उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के शीतकालीन गद्दीस्थल के लिए रवाना हो गई है. अब चार धामों में से तीन धामों के कपाट आधिकारिक रूप से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए है.
श्री केदारनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए है. बाबा केदार की डोली मंत्रोच्चार और गढ़वाल राइफल्स बैंड की मधुर धुनों के बीच उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के शीतकालीन गद्दीस्थल के लिए रवाना हो गई है. अब चार धामों में से तीन धामों के कपाट आधिकारिक रूप से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए है.
2/6
चार धामों में से पहले गंगोत्री धाम बुधवार को शीतकाल के लिए बंद किया गया, उसके बाद गुरुवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए. अब केवल बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर तक खुले रहेंगे और उसके बाद चार धाम यात्रा 2025 का औपचारिक समापन होगा.
चार धामों में से पहले गंगोत्री धाम बुधवार को शीतकाल के लिए बंद किया गया, उसके बाद गुरुवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए. अब केवल बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर तक खुले रहेंगे और उसके बाद चार धाम यात्रा 2025 का औपचारिक समापन होगा.
3/6
बद्री-केदार मंदिर समिति ने रातभर बाबा केदार के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की थी. श्रद्धालुओं को मध्यरात्रि से सुबह 4 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी गई थी और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक बाबा केदार की समाधि पूजा संपन्न हुई. जिसमें पवित्र शिवलिंग को भस्म, अनाज, फल, फूल, रुद्राक्ष और सफेद कपड़े से ढका गया.
बद्री-केदार मंदिर समिति ने रातभर बाबा केदार के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की थी. श्रद्धालुओं को मध्यरात्रि से सुबह 4 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी गई थी और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक बाबा केदार की समाधि पूजा संपन्न हुई. जिसमें पवित्र शिवलिंग को भस्म, अनाज, फल, फूल, रुद्राक्ष और सफेद कपड़े से ढका गया.
4/6
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह से पहले केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की थी. उसके बाद डोली को ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया गया. 24 अक्टूबर को पंचमुखी मूर्ती को गुप्तकाशी पहुंचने से पहले रात्रि में विश्राम के लिए रामपुर में रोका जाएगा. इसके बाद अगले दिन 25 अक्टूबर को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी. इसी मंदिर में अगले छह महीनों तक बाबा की पूजा-अर्चना की जाएगी.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह से पहले केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना की थी. उसके बाद डोली को ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया गया. 24 अक्टूबर को पंचमुखी मूर्ती को गुप्तकाशी पहुंचने से पहले रात्रि में विश्राम के लिए रामपुर में रोका जाएगा. इसके बाद अगले दिन 25 अक्टूबर को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी. इसी मंदिर में अगले छह महीनों तक बाबा की पूजा-अर्चना की जाएगी.
5/6
कपाट बंद होने के मौके पर पूरी केदारघाटी भक्तिमय वातावरण में गूंज उठी. “हर हर महादेव” और “जय बाबा केदार” के जयघोष से पूरा क्षेत्र भर गया. केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था. बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक चार धाम यात्रा को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी रखा जाएगा. इस साल करीब 45 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं.
कपाट बंद होने के मौके पर पूरी केदारघाटी भक्तिमय वातावरण में गूंज उठी. “हर हर महादेव” और “जय बाबा केदार” के जयघोष से पूरा क्षेत्र भर गया. केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था. बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक चार धाम यात्रा को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी रखा जाएगा. इस साल करीब 45 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं.
6/6
केदारनाथ भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं. रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में मन्दाकिनी नदी के किनारे स्थित यह धाम मोक्षदायक माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पाण्डवों ने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव जी की शरण ली, और उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ. दर्शन मात्र से यहां पाप नष्ट होते हैं और शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है.
केदारनाथ भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं. रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में मन्दाकिनी नदी के किनारे स्थित यह धाम मोक्षदायक माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पाण्डवों ने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव जी की शरण ली, और उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ. दर्शन मात्र से यहां पाप नष्ट होते हैं और शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है.
Published at : 25 Oct 2025 07:19 AM (IST)
Tags :
Baba Kedar Kedarnath Dham Chardham Yatra 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
महाराष्ट्र
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
महाराष्ट्र
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
साउथ सिनेमा
'ब्लॉकबस्टर' कहर जारी, खूनी पिशाचों के बीच 'चुड़ैल के आतंक' पर भारी पड़ेगी देवों की कहानी!
'ब्लॉकबस्टर' कहर जारी, खूनी पिशाचों के बीच 'चुड़ैल के आतंक' पर भारी पड़ेगी देवों की कहानी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
हेल्थ
mRNA Vaccine: कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
जनरल नॉलेज
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget