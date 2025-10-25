केदारनाथ भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं. रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में मन्दाकिनी नदी के किनारे स्थित यह धाम मोक्षदायक माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पाण्डवों ने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव जी की शरण ली, और उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ. दर्शन मात्र से यहां पाप नष्ट होते हैं और शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है.