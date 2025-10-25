एक्सप्लोरर
Kedarnath Dham Kapat Closed: शीतकाल के लिए हुए केदारनाथ के कपाट बंद, भक्तों को करना पड़ेगा अगले साल तक का इंतजार!
Kedarnath Dham Kapat Closed: केदारनाथ धाम भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह धाम उत्तराखंड में स्थित है. चार धामों में से पहले इस धाम को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है.
केदारनाथ धाम
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 25 Oct 2025 07:19 AM (IST)
धर्म
8 Photos
Chhath 2025: पहली बार करने जा रही है छठ व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, जानें जरूरी नियम
धर्म
7 Photos
Kartik Maas 2025: दीपदान से कीर्तन तक: कार्तिक मास में ये 10 काम जरूर करें, मिलेगी मां लक्ष्मी और विष्णु की कृपा!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
महाराष्ट्र
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion