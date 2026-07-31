क्या घर में चप्पल पहनकर चलना सही है, जानें क्या कहती है रिसर्च?

Walking Barefoot Vs Wearing Slippers At Home: घर में चप्पल पहनकर चलना चाहिए या नंगे पैर रहना बेहतर है? यह सवाल लगभग हर घर में कभी न कभी जरूर उठता है. कुछ लोग मानते हैं कि नंगे पैर चलना पैरों के लिए फायदेमंद होता है, जबकि कई लोग घर के अंदर भी चप्पल पहनने की सलाह देते हैं. हाल के वर्षों में इस विषय पर कई रिसर्च हुई हैं और एक्सपर्ट का मानना है कि इसका जवाब पूरी तरह 'हां' या 'नहीं' में नहीं दिया जा सकता. असल बात इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की सतह पर चलते हैं और आपकी सेहत कैसी है.

नंगे पैर चलने से मजबूत होती हैं पैरों की मांसपेशियां

रिसर्च बताती है कि समय-समय पर नंगे पैर चलने से पैरों की छोटी-छोटी मांसपेशियां अधिक सक्रिय होती हैं. इससे पैरों की पकड़ मजबूत होती है, आर्च को बेहतर सपोर्ट मिलता है और उंगलियों की ताकत भी बढ़ती है. मजबूत पैर शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और लंबे समय तक चलने या खड़े रहने पर थकान भी कम महसूस होती है.

घर का फर्श भी रखता है मायने

हालांकि यह फायदा तब ज्यादा मिलता है जब आप घास, मिट्टी या प्राकृतिक सतह पर नंगे पैर चलते हैं. भारत के ज्यादातर घरों में मार्बल, टाइल्स या सीमेंट का सख्त फर्श होता है. ऐसी सतह पर लंबे समय तक बिना चप्पल के चलने से एड़ी और पैरों के आर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्थान clevelandclinic के अनुसार, जिन लोगों को पहले से प्लांटर फेशियाइटिस, फ्लैट फीट या एड़ी में दर्द की समस्या है, उनके लिए यह परेशानी बढ़ा सकता है.

सही चप्पल सिर्फ पैरों ही नहीं, पूरे शरीर को देती है सहारा

एक्सपर्ट के अनुसार अच्छी क्वालिटी की सपोर्टिव चप्पल पहनने से शरीर का वजन पैरों पर समान रूप से बंटता है. इससे पैरों पर पड़ने वाला झटका कम होता है, जिसका फायदा टखनों, घुटनों, कूल्हों और कमर तक पहुंचता है. खासकर वे लोग जो घर में लंबे समय तक खड़े रहकर काम करते हैं, उनके लिए आर्च सपोर्ट वाली चप्पल पीठ और पैरों के दर्द को कम करने में मददगार हो सकती है.

संतुलन और बॉडी कंट्रोल के लिए फायदेमंद है नंगे पैर चलना

रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नंगे पैर चलने से शरीर की 'प्रोप्रियोसेप्शन' यानी अपने शरीर की स्थिति को महसूस करने की क्षमता बेहतर होती है. इससे संतुलन, चाल और शरीर का नियंत्रण मजबूत होता है. युवा लोगों में यह बेहतर पोस्टर और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. इसलिए थोड़ी देर नंगे पैर चलना पैरों की प्राकृतिक क्षमता को बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है.

हर चप्पल नहीं होती फायदेमंद

अगर आप सोचते हैं कि कोई भी रबर की चप्पल पहन लेना काफी है, तो ऐसा नहीं है. बिना आर्च सपोर्ट और कुशनिंग वाली पतली चप्पल कई बार नंगे पैर चलने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसी चप्पलें पैरों को पर्याप्त सहारा नहीं देतीं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर दर्द, असंतुलन और गिरने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए घर के लिए ऐसी चप्पल चुनें जिसमें अच्छी कुशनिंग और आर्च सपोर्ट हो.





डायबिटीज के मरीजों को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए

डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए घर में नंगे पैर चलना जोखिम भरा हो सकता है। कई बार पैरों की संवेदनशीलता कम होने के कारण छोटी-सी चोट, कट या खरोंच का पता नहीं चलता। यही मामूली चोट बाद में गंभीर इंफेक्शन का रूप ले सकती है। इसी वजह से डॉक्टर और फुट हेल्थ एक्सपर्ट डायबिटीज के मरीजों को घर के अंदर भी हमेशा सुरक्षित और आरामदायक फुटवियर पहनने की सलाह देते हैं.

इसे भी पढ़ेंः Exam Preparation: क्या रातभर जागकर पढ़ते हैं? जानें बड़े नुकसान





क्या घर की चप्पल इंफेक्शन से भी बचाती है?

घर का फर्श साफ दिखने का मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह कीटाणु मुक्त भी हो. धूल, नमी और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया व फंगस फर्श पर मौजूद हो सकते हैं. लंबे समय तक नंगे पैर रहने से फंगल संक्रमण या एथलीट फुट जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में घर के अंदर साफ और आरामदायक चप्पल पहनना पैरों को अतिरिक्त सुरक्षा देता है.

तो क्या है सबसे सही तरीका?

रिसर्च के आधार पर एक्सपर्ट मानते हैं कि नंगे पैर और चप्पल, दोनों का संतुलित इस्तेमाल सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर फर्श साफ है और आप कुछ समय के लिए नंगे पैर चलते हैं, तो इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. वहीं लंबे समय तक घर में काम करते समय या सख्त फर्श पर चलते हुए अच्छी क्वालिटी की सपोर्टिव चप्पल पहनना पैरों और जोड़ों की सुरक्षा के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- Junk Food Ban Near Schools: बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए बड़ा कदम, स्कूलों के पास जंक फूड बैन

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator