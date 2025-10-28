31 अक्टूबर को अक्षय नवमी पर मनाया जाएगा. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और ग्रहण करने की परंपरा है. इस दिन सुख समृद्धि की कामना की जाती है. मान्यता है कि आज ही के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी.