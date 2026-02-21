होलाष्टक में भूलकर भी न करें ये 4 काम! कथावाचक से जानें शुभ-अशुभ समय और बचाव के उपाय?

डॉ. शिवम साधक महाराज के अनुसार होलाष्टक के दौरान सबसे पहले शादी-विवाह से जुड़े कार्यों को करने से बचना चाहिए. यदि किसी परिवार में बेटे या बेटी की विवाह से जुड़ी तैयारियां चल रही हो, तो इस समय न तो लड़की देखने जाए और न ही लड़का देखने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए. मान्यताओं के मुताबिक इस अवधि में किया गया नया रिश्ता अपेक्षित स्थिरता नहीं दे पता, इस वजह से धैर्य रखना ही बेहतर विकल्प है.