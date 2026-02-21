हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होलाष्टक में भूलकर भी न करें ये 4 काम! कथावाचक से जानें शुभ-अशुभ समय और बचाव के उपाय?

होलाष्टक में भूलकर भी न करें ये 4 काम! कथावाचक से जानें शुभ-अशुभ समय और बचाव के उपाय?

Holashtak 2026: होली से 8 दिन पहले के समय को होलाष्टक कहते हैं. इस दौरान किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है. कथावाचक से जानिए होलाष्टक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Feb 2026 04:26 PM (IST)
1/5
24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होने जा रहा है, जो होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं. कथावाचक डॉ. शिवम साधक महाराज के मुताबिक, यह समय शुभ या मांगलिक कार्यों को करने के लिए सही नहीं माना जाता है. इस अवधि में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने के कारण महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचना चाहिए.
2/5
डॉ. शिवम साधक महाराज के अनुसार होलाष्टक के दौरान सबसे पहले शादी-विवाह से जुड़े कार्यों को करने से बचना चाहिए. यदि किसी परिवार में बेटे या बेटी की विवाह से जुड़ी तैयारियां चल रही हो, तो इस समय न तो लड़की देखने जाए और न ही लड़का देखने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए. मान्यताओं के मुताबिक इस अवधि में किया गया नया रिश्ता अपेक्षित स्थिरता नहीं दे पता, इस वजह से धैर्य रखना ही बेहतर विकल्प है.
Published at : 21 Feb 2026 04:26 PM (IST)
