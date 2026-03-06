हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडEasy Recipe Ideas: आज खाने में क्या बनाएं? इस सबसे मुश्किल सवाल का ऐसे मिलेगा जवाब, तुरंत मिलेंगी रेसिपीज

Cooking With Available Ingredients: अक्सर खाना बनाते समय हमारे मन में एक सवाल आता है कि खाने में क्या बनाया जाए. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने इस सवाल का समाधान कैसे पा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Mar 2026 03:26 PM (IST)
What To Cook Today With Available Ingredients: हम सभी कभी न कभी इस स्थिति से गुजरते हैं कि फ्रिज खोलकर उसमें रखी अलग-अलग चीजों को देखते रहते हैं और दिमाग में वही सवाल घूमता रहता है कि आज आखिर क्या पकाया जाए?. सुनने में यह सवाल आसान लगता है, लेकिन असल में यह डेली रूटीन की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बन जाता है. घर में सब्जियां भी होती हैं, मसाले भी होते हैं, लेकिन यह समझ नहीं आता कि इनसे कौन-सी डिश बनाई जाए. ऐसे में कई लोग इंटरनेट पर रेसिपी खोजने लगते हैं, लेकिन वहां इतनी ज्यादा रेसिपीज मिलती हैं कि कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है.

कैसे मिलेगा आपकी समस्या का समाधान?

अगर आप भी इस तरह की दिक्कत में खुद को पाते हैं, तो अच्छी बात यह है कि आज के डिजिटल दौर में इस समस्या का भी आसान समाधान मौजूद है. कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स हैं जहां आपको किसी खास डिश का नाम सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस आपको यह बताना होता है कि आपके पास कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं और उसके आधार पर आपको तुरंत कई रेसिपी के विकल्प मिल जाते हैं.

कैसे काम करती हैं ये वेबसाइट्स?

अगर आपके मन में सवाल है कि ये बेवसाइट कैसे काम करती हैं और क्या सच में यह आपके सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं. तो चलिए, इसका जवाब भी जान लेते हैं. मान लीजिए आपके किचन में आलू, टमाटर और कुछ बेसिक मसाले हैं. इन वेबसाइट्स पर जाकर आप इन चीजों के नाम डालते हैं और कुछ ही सेकंड में आपको कई तरह की रेसिपीज की लिस्ट मिल जाती है. इनमें साधारण सब्जियों से लेकर स्नैक्स और कुछ नई फ्यूजन डिशेज तक शामिल हो सकती हैं, जिनके बारे में आपने पहले शायद सोचा भी न हो. इससे रोज-रोज एक जैसा खाना बनाने की बोरियत भी खत्म हो जाती है और किचन में कुछ नया ट्राई करने का मौका मिलता है.

सेहत का भी रखा जाता है ख्याल

इन प्लेटफॉर्म्स की खासियत यह भी है कि वे रेसिपी के साथ पूरा तरीका स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं. यानी अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं, तब भी आसानी से नई डिश बना सकते हैं.  इतना ही नहीं, इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से रेसिपी फिल्टर भी कर सकते हैं. अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो हाई-प्रोटीन या लो-कैलोरी विकल्प चुन सकते हैं. इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे खाने की बर्बादी कम होती है और आपको आपका पसंदीदा खाना मिल जाता है. 

Published at : 06 Mar 2026 03:26 PM (IST)
