लाल रंग को सिर्फ़ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता, बल्कि इसका पीछे मनोवैज्ञानिक भी है. बहुत से लोग लाल रंग को प्रेम, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक मानते हैं. यही वजह है कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर लाल परिधान पहनना एक अच्छी शुरुआत का संकेत समझा जाता है. साथ ही, दुल्हन को भीड़ में सबसे खास और आकर्षक दिखाने में यह रंग बड़ी भूमिका निभाता है.