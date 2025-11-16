हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मHindu Wedding Rituals: लाल रंग के जोड़े में ही क्यों आती हैं दुलहन? क्या है लाल रंग का सुहाग से कनेक्शन!

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन हमेशा लाल रंग के जोड़े में ही क्यों नजर आती हैं और सुहाग का रंग भी लाल क्यों माना गया है. आइए जानते है इसके पीछे की वजह.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Nov 2025 12:38 PM (IST)
हिंदू विवाह परंपराएं

हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक शादी होती है और हर एक लड़की के लिए यह खास पल भी होता है. शादी के मौके पर दुल्हन आउटफिट्स से लेकर मेकअप तक, हर एक चीज का ध्यान रखती हैं. इसलिए हिंदू धर्म में शादी के दौरान कि गई सारी रस्मों का कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही हैं.
हिंदू शास्त्र और धर्म में लाल रंग को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और यह रंग शुभ संकेत भी देता है. यह रंग शक्ति, प्रेम, शौर्य और ममता का प्रतीक भी माना गया है. जिस वजह से शादियों में दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनती हैं.
हिंदू धर्म में लाल रंग को मां लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है. मां धन लक्ष्मी भी हमेशा लाल रंग के वस्त्र ही पहनती हैं, इसलिए दुल्हन को भी लाल रंग का जोड़ा पहनाया जाता है और शादी के बाद भी दुल्हन को लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है. यह भी मान्यता है कि लाल जोड़ा पहनने से दुल्हन सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है.
लाल रंग को सिर्फ़ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता, बल्कि इसका पीछे मनोवैज्ञानिक भी है. बहुत से लोग लाल रंग को प्रेम, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक मानते हैं. यही वजह है कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर लाल परिधान पहनना एक अच्छी शुरुआत का संकेत समझा जाता है. साथ ही, दुल्हन को भीड़ में सबसे खास और आकर्षक दिखाने में यह रंग बड़ी भूमिका निभाता है.
Published at : 16 Nov 2025 12:38 PM (IST)
