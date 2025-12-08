हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जापान में भी पूजे जाते हैं हिंदू देवी-देवता! जानें शिवजी और मां सरस्वती के अनोखे जापानी नाम

जापान में भी पूजे जाते हैं हिंदू देवी-देवता! जानें शिवजी और मां सरस्वती के अनोखे जापानी नाम

Hindu God in Japan: हिंदू धर्म के देवी-देवताओं की तरह जापान में भी ऐसे देवी-देवता हैं, जिनका स्वरूप हू-ब-हू भारतीय भगवानों की तरह है. आइए जानते हैं शिव जी से लेकर सरस्वती जी के स्वरूप के क्या हैं नाम?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Hindu God in Japan: हिंदू धर्म के देवी-देवताओं की तरह जापान में भी ऐसे देवी-देवता हैं, जिनका स्वरूप हू-ब-हू भारतीय भगवानों की तरह है. आइए जानते हैं शिव जी से लेकर सरस्वती जी के स्वरूप के क्या हैं नाम?

हिंदू देवताओं के जापानी नाम

1/8
सनातन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी जड़े दुनियाभर में फैली हुई है. क्या आप जानते हैं जापान में हिंदू देवी-देवता की पूजा अलग-अलग नामों से की जाती है. आज हम आपको बताएंगे जापान में इन देवी-देवताओं को किन नामों से पुकारा जाता है.
सनातन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी जड़े दुनियाभर में फैली हुई है. क्या आप जानते हैं जापान में हिंदू देवी-देवता की पूजा अलग-अलग नामों से की जाती है. आज हम आपको बताएंगे जापान में इन देवी-देवताओं को किन नामों से पुकारा जाता है.
2/8
जापान में बेंजाइतेन को मां सरस्वती के रूप में पूजा जाता है. भारत की ही तरह जापान में भी इन्हें ज्ञान, संगीत, विद्या और पवित्र जल की देवी की देवी मानकर श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है.
जापान में बेंजाइतेन को मां सरस्वती के रूप में पूजा जाता है. भारत की ही तरह जापान में भी इन्हें ज्ञान, संगीत, विद्या और पवित्र जल की देवी की देवी मानकर श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है.
3/8
जापान में मां लक्ष्मी को किशोतन (Kishoten) के रूप में कल्याण, समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य की दिव्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है.
जापान में मां लक्ष्मी को किशोतन (Kishoten) के रूप में कल्याण, समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य की दिव्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है.
4/8
जापानी परंपराओं में दायकोकुटेन (Daikokuten) को शिव के रूप में पूजा जाता है. दायकोकुटेन को जापान में धन, सुरक्षा और शुभ फल प्रदान करने वाले देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है.
जापानी परंपराओं में दायकोकुटेन (Daikokuten) को शिव के रूप में पूजा जाता है. दायकोकुटेन को जापान में धन, सुरक्षा और शुभ फल प्रदान करने वाले देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है.
5/8
जापान में कुबेर जी को विशामोनतेन (Bishamonten) का रूप मानकर युद्ध, धर्म और दिव्य धन-संपदा के अधिपति के रूप में पूजा जाता है.
जापान में कुबेर जी को विशामोनतेन (Bishamonten) का रूप मानकर युद्ध, धर्म और दिव्य धन-संपदा के अधिपति के रूप में पूजा जाता है.
6/8
जापान में गणेश जी को कांगितेन (Kangiten) का रूप मानकर आनंद, सफलता, शुभ फलदायी और दांपत्य जीवन में सुख प्रदान करने वाले देवता के रूप में मानते हैं.
जापान में गणेश जी को कांगितेन (Kangiten) का रूप मानकर आनंद, सफलता, शुभ फलदायी और दांपत्य जीवन में सुख प्रदान करने वाले देवता के रूप में मानते हैं.
7/8
स्वर्गलोक के राजा इंद्र देव की ही तरह जापान में तैशाकुतेन (Taishakutem) को पूजा जाता है. इन्हें जापान में धर्म की रक्षा करने वाले दिव्य देवता के रूप में पूजा जाता है.
स्वर्गलोक के राजा इंद्र देव की ही तरह जापान में तैशाकुतेन (Taishakutem) को पूजा जाता है. इन्हें जापान में धर्म की रक्षा करने वाले दिव्य देवता के रूप में पूजा जाता है.
8/8
जापान की बौद्ध परंपरा के मुताबिक बॉनतेन (Bonten) का रूप ब्रह्मा जी से मेल खाता है. ब्रह्मा जी देव के सृष्टि रचनाकार और दिव्य ज्ञान के स्त्रोत् हैं.
जापान की बौद्ध परंपरा के मुताबिक बॉनतेन (Bonten) का रूप ब्रह्मा जी से मेल खाता है. ब्रह्मा जी देव के सृष्टि रचनाकार और दिव्य ज्ञान के स्त्रोत् हैं.
Published at : 08 Dec 2025 02:45 PM (IST)
