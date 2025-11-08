एक्सप्लोरर
Gemstone: पढ़ने में नहीं लग रहा है मन, तो छात्रों को इस रत्न से मिलेगा लाभ
Gemstone: विद्यार्थियों के लिए पन्ना रत्न अत्यंत शुभ है. यह बुध ग्रह से जुड़ा होकर एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाता है. पढ़ाई में मन न लगने पर यह रत्न सफलता दिलाने में सहायक होता है.
पढ़ाई में सफलता दिलाएगा पन्ना रत्न
Published at : 08 Nov 2025 10:22 PM (IST)
धर्म
धर्म
