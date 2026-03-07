Ramadan 2026 18th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का मुकद्दस महीना अपने दूसरे अशरे यानी मगफिरत के अंतिम पड़ाव पर है. रविवार, 18 मार्च 2026 को भारत में रमजान का 18वां रोजा रखा जाएगा. इस्लाम के अनुसार, अठारहवां रोजा परहेजगारी का काफिका है.

कुरान की सूरह हूद की तेईसवीं आयत में जिक्र मिलता है कि- जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिजी की है यही साहिबे जन्नत है. यह आयत रोजे की अहमियत को बताता है.

रमजान के पाक महीने में संयम, दान और नेकी पर जोर देता है. खासकर इस महीने में रोजा रखना हर मुसलमान पर रोजा फर्ज है. रमजान की शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक रोजेदार नियमित रूप से सहरी और इफ्तार कर रोजा पूरा करते हैं. लेकिन रोजा तभी पूरा होता है जब सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, यूपी, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (8 March 2026 Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (8 March Sehri Timing) इफ्तार समय (8 March Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:20 AM 06:26 PM नोएडा (Noida) 05:19 AM 06:26 PM चेन्नई (Chennai) 05:09 AM 06:20 PM लखनऊ (Lucknow) 05:06 AM 06:12 PM पुणे (Pune) 05:35 AM 06:43 PM मुंबई (Mumbai) 05:39 AM 06:47 PM कोलकाता (Kolkata) 04:37 AM 05:44 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:17 AM 06:25 PM पटना (Patna) 04:51 AM 05:55 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:47 AM 05:55 PM जयपुर (Jaipur) 05:26 AM 06:33 PM इंदौर (Indore) 05:27 AM 06:34 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:20 AM 06:30 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:40 AM 06:47 PM सूरत (Surat) 05:39 AM 06:46 PM कानपुर (Kanpur) 05:08 AM 06:15 PM जम्मू (Jammu) 05:27 AM 06:34 PM रांची (Ranchi) 04:49 AM 05:56 PM चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:21 AM 06:27 PM

रोजेदार इन बातों का रखें ध्यान

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रोजेदार सहरी और इफ्तार के समय खूब पानी पीएं.

इफ्तार में ताजे फल, खजूर और ठंडे शरबत को प्राथमिकता देकर सादगी से रोजा खोलें.

रोजा खोलने के लिए जरूरतमंदों की भी मदद करें. गरीबों और मुसाफिरों को फल-भोजन का दान करें.

