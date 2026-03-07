हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 18वां रोजा 8 मार्च को, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 18वां रोजा 8 मार्च को, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 18th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का अठारहवां रोजा रविवार 8 मार्च को रखा जाएगा. इस्लाम के अनुसार 18वां रोजा परहेजगारी का काफिला है. रोजेदार यहां देखें अपने शहर अनुसार सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Mar 2026 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 18th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का मुकद्दस महीना अपने दूसरे अशरे यानी मगफिरत के अंतिम पड़ाव पर है. रविवार, 18 मार्च 2026 को भारत में रमजान का 18वां रोजा रखा जाएगा. इस्लाम के अनुसार, अठारहवां रोजा परहेजगारी का काफिका है.

कुरान की सूरह हूद की तेईसवीं आयत में जिक्र मिलता है कि- जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिजी की है यही साहिबे जन्नत है. यह आयत रोजे की अहमियत को बताता है.

रमजान के पाक महीने में संयम, दान और नेकी पर जोर देता है. खासकर इस महीने में रोजा रखना हर मुसलमान पर रोजा फर्ज है. रमजान की शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक रोजेदार नियमित रूप से सहरी और इफ्तार कर रोजा पूरा करते हैं. लेकिन रोजा तभी पूरा होता है जब सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, यूपी, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (8 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (8 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (8 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:20 AM 06:26 PM
नोएडा (Noida) 05:19 AM 06:26 PM
चेन्नई (Chennai) 05:09 AM 06:20 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:06 AM 06:12 PM
पुणे (Pune) 05:35 AM 06:43 PM
मुंबई (Mumbai) 05:39 AM 06:47 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:37 AM 05:44 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:17 AM 06:25 PM
पटना (Patna) 04:51 AM 05:55 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:47 AM 05:55 PM
जयपुर (Jaipur) 05:26 AM 06:33 PM
इंदौर (Indore) 05:27 AM 06:34 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:20 AM 06:30 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:40 AM 06:47 PM
सूरत (Surat) 05:39 AM 06:46 PM
कानपुर (Kanpur) 05:08 AM 06:15 PM
जम्मू (Jammu) 05:27 AM 06:34 PM
रांची (Ranchi) 04:49 AM 05:56 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:21 AM 06:27 PM

रोजेदार इन बातों का रखें ध्यान

  • शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रोजेदार सहरी और इफ्तार के समय खूब पानी पीएं.
  • इफ्तार में ताजे फल, खजूर और ठंडे शरबत को प्राथमिकता देकर सादगी से रोजा खोलें.
  • रोजा खोलने के लिए जरूरतमंदों की भी मदद करें. गरीबों और मुसाफिरों को फल-भोजन का दान करें.

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: प्रेग्नेंट महिलाएं रोजा रखें या नहीं? इस्लाम में क्या है हुक्म

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 07 Mar 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 18वां रोजा 8 मार्च को, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
रमजान का 18वां रोजा 8 मार्च को, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
Hajj 2026: हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू! जानें बुकिंग प्रक्रिया, नियम और ज़रूरी बातें?
Hajj 2026: हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू! जानें बुकिंग प्रक्रिया, नियम और ज़रूरी बातें?
धर्म
काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस पर विशेष दर्शन, मिलेगा फ्री प्रवेश!
काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस पर विशेष दर्शन, मिलेगा फ्री प्रवेश!
धर्म
इजराइल में लाल बछिया का जन्म, क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है! जानिए बाइबल की भविष्यवाणी?
इजराइल में लाल बछिया का जन्म, क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है! जानिए बाइबल की भविष्यवाणी?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र
'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र
साउथ सिनेमा
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ट्रेंडिंग
"मां के सामने ही कर दी दो बच्चों की निर्मम हत्या" वीडियो अंदर तक हिला देगा, आंसू बहाने पर मजबूर हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
International Women’s Day 2026 Special: पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Embed widget