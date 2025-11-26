अगर आपके विवाह में बार-बार बाधा आ रही है, रिश्ते बनते तो है लेकिन टूट जाते हैं. वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं है, तो ज्योतिष के अनुसार इसका कारण कुंडली में कमजोर गुरु हो सकता है. लेकिन रत्न शास्त्र के अनुसार आप पुखराज रत्न धारण कर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं. इसकी ऊर्जा से आप मनचाहा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं.