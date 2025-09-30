नर्क जाने के 6 लक्षण कौन-से हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार इन आदतों को आज ही छोड़ दें!

हिंदू धर्म में नर्क और स्वर्ग का जिक्र है. अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वही बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को नर्क जाना पड़ता है. गरुड़ पुराण के अनुसार जिस भी इंसान के अंदर ये 6 लक्षण दिखाई दे, उनका नर्क जाना तय है. आइए जानते हैं इसके बारे में.