एक्सप्लोरर
नर्क जाने के 6 लक्षण कौन-से हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार इन आदतों को आज ही छोड़ दें!
6 signs going to hell: हिंदू धर्म के अनुसार, अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरे कार्य करने वाले को नर्क जाना पड़ता है. गरुड़ पुराण में नर्क जाने के 6 लक्षणों का जिक्र किया गया है.
नर्क जाने के 6 लक्षण!
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Sep 2025 01:07 PM (IST)
Tags :Hinduism Hell Garuda Puran
धर्म
6 Photos
रावण दहन 2025 में कब है? दहन की जली लकड़ी को घर में लाना शुभ या अशुभ! जानिए इसके बारे में
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion