Friday worship: शुक्रवार के दिन करें इस खास विधि से मां लक्ष्मी की पूजा, खुलेगा धन लाभ का रास्ता!

Friday worship: शुक्रवार के दिन करें इस खास विधि से मां लक्ष्मी की पूजा, खुलेगा धन लाभ का रास्ता!

Friday Puja Goddess Lakshmi: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन विशेष विधि से पूजा करने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, सुख व समृद्धि की वर्षा होती है...

By : निशात अंजुम  | Updated at : 06 Nov 2025 11:56 PM (IST)
Friday Puja Goddess Lakshmi: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन विशेष विधि से पूजा करने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, सुख व समृद्धि की वर्षा होती है...

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है

1/6
शुक्रवार का दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-शांति, धन-धान्य की वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है. इस दिन उनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन इस उपाय करें मां लक्ष्मी की पूजा, बरसेगी धन.
शुक्रवार का दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-शांति, धन-धान्य की वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है. इस दिन उनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन इस उपाय करें मां लक्ष्मी की पूजा, बरसेगी धन.
2/6
शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए. पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.
शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए. पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.
3/6
मां लक्ष्मी की पूजा में माता को खीर, बताशे और मखाने का भोग लगाएं. एक गुलाब के फूल में कपूर रखकर और फिर कपूर से दीपक जलाकर भी आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं. ऐसा करने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है.
मां लक्ष्मी की पूजा में माता को खीर, बताशे और मखाने का भोग लगाएं. एक गुलाब के फूल में कपूर रखकर और फिर कपूर से दीपक जलाकर भी आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं. ऐसा करने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है.
4/6
शुक्रवार को धन वृद्धि के लिए आप ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं, जो एक शक्तिशाली बीज मंत्र है. इसके अलावा, ॐ ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः या ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये. धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥ मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी होता है.
शुक्रवार को धन वृद्धि के लिए आप ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं, जो एक शक्तिशाली बीज मंत्र है. इसके अलावा, ॐ ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः या ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये. धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥ मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी होता है.
5/6
पूजा के लिए उत्तर-पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं धन और समृद्धि का प्रतीक हैं. आप पूजा के समय पूर्व दिशा में भी बैठ सकते हैं.
पूजा के लिए उत्तर-पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं धन और समृद्धि का प्रतीक हैं. आप पूजा के समय पूर्व दिशा में भी बैठ सकते हैं.
6/6
धन-धान्य में वृद्धि के लिए ॐ जय लक्ष्मी माता या महालक्ष्मी की आरती पढ़ना सबसे उत्तम है. इसके साथ ही, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं.
धन-धान्य में वृद्धि के लिए ॐ जय लक्ष्मी माता या महालक्ष्मी की आरती पढ़ना सबसे उत्तम है. इसके साथ ही, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 11:56 PM (IST)
Goddess Lakshmi Friday Worship

