शुक्रवार का दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-शांति, धन-धान्य की वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है. इस दिन उनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन इस उपाय करें मां लक्ष्मी की पूजा, बरसेगी धन.