Diwali 2025: दिवाली पर इन 7 चीजों का खरीदना बेहद शुभ, तभी मिलती है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

दिवाली पर दीये और दीपक जलाना अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है, जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर में सुख-समृद्धि लाता है. यह दीपावली के त्योहार के इतिहास से भी जुड़ा है, जब भगवान राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने खुशी में दीये जलाए थे. दीये खरीदना न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह परंपरा को बढ़ावा देता है और मिट्टी के काम से जुड़े लोगों के लिए आजीविका का साधन भी बनता है.