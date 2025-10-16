धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा के साथ-साथ धनतेरस की शाम ये 5 काम करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. धन से जुड़ी समस्याएं नहीं होतीं. साल भर घर में पैसा आता रहता है. माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस की शाम कौन सी वो पांच काम है. जिसे करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की बरसेगी कृपा.