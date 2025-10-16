हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम दीपक जलाने के साथ इन 4 कामों को करें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न!

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम दीपक जलाने के साथ इन 4 कामों को करें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न!

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन है. ऐसे में बात आती है धनतेरस की शाम कौन सी वो पांच काम है. जिसे करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की बरसेगी कृपा.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 16 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन है. ऐसे में बात आती है धनतेरस की शाम कौन सी वो पांच काम है. जिसे करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की बरसेगी कृपा.

धनतेरस की शाम करें ये पांच काम

1/6
धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा के साथ-साथ धनतेरस की शाम ये 5 काम करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. धन से जुड़ी समस्याएं नहीं होतीं. साल भर घर में पैसा आता रहता है. माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस की शाम कौन सी वो पांच काम है. जिसे करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की बरसेगी कृपा.
धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है. इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा के साथ-साथ धनतेरस की शाम ये 5 काम करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. धन से जुड़ी समस्याएं नहीं होतीं. साल भर घर में पैसा आता रहता है. माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस की शाम कौन सी वो पांच काम है. जिसे करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की बरसेगी कृपा.
2/6
धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. यह एक पारंपरिक उपाय है जो धन के देवता कुबेर और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सालों भर धन की कमी नहीं होती है.
धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. यह एक पारंपरिक उपाय है जो धन के देवता कुबेर और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सालों भर धन की कमी नहीं होती है.
3/6
दीपक जलाने के बाद कुबेर देव और अपनी तिजोरी की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा में धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य, फूल और फल अर्पित करें. आप 'यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा' मंत्र का भी जाप कर सकते हैं.
दीपक जलाने के बाद कुबेर देव और अपनी तिजोरी की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा में धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य, फूल और फल अर्पित करें. आप 'यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा' मंत्र का भी जाप कर सकते हैं.
4/6
घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल का पेस्ट बनाकर 'ॐ' का चिन्ह बनाएं. यह मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए किया जाता है.
घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल का पेस्ट बनाकर 'ॐ' का चिन्ह बनाएं. यह मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए किया जाता है.
5/6
दक्षिणावर्ती शंख में स्वच्छ जल भरकर घर के चारों ओर छिड़कें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशहाली आती है.
दक्षिणावर्ती शंख में स्वच्छ जल भरकर घर के चारों ओर छिड़कें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशहाली आती है.
6/6
तिजोरी में कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं, जिसमें वे धन वर्षा कर रही हों और उनके हाथों से सोने के सिक्के गिर रहे हों. यह तस्वीर समृद्धि और स्थायी सुख का प्रतीक है. तस्वीर में देवी मां को बैठा हुआ दिखाएं और दो सूंड उठाए हाथी का चित्र भी होना चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखता है. तिजोरी के दरवाज़े पर ऐसी तस्वीर लगाने से आर्थिक समृद्धि आती है और धन का अभाव नहीं होता.
तिजोरी में कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं, जिसमें वे धन वर्षा कर रही हों और उनके हाथों से सोने के सिक्के गिर रहे हों. यह तस्वीर समृद्धि और स्थायी सुख का प्रतीक है. तस्वीर में देवी मां को बैठा हुआ दिखाएं और दो सूंड उठाए हाथी का चित्र भी होना चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखता है. तिजोरी के दरवाज़े पर ऐसी तस्वीर लगाने से आर्थिक समृद्धि आती है और धन का अभाव नहीं होता.
Published at : 16 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Embed widget