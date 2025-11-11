कहा गया है कि लोटे का आकार पूरी तरह संतुलित होता है. मंत्रोच्चारण या ॐ के उच्चारण पर यह एक ध्वनि प्रसारक पात्र की तरह काम करता है, जो कंपन तरंगों से जल की ऊर्जा को और बढ़ा देता है.