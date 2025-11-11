एक्सप्लोरर
Copper Lota Benefits: धर्म और विज्ञान का संगम, तांबे के लोटे में छिपा है आस्था का रहस्य
Copper Lota Benefits: भारतीय संस्कृति में लोटा सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि विज्ञान, ऊर्जा और अध्यात्म का संगम है. तांबे का लोटा जल को शुद्ध, ऊर्जावान बनाकर शरीर-प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना गया है.
लोटा: विज्ञान, ऊर्जा और अध्यात्म का संगम
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Nov 2025 02:32 PM (IST)
धर्म
5 Photos
मंगलवार के दिन नीम करौली बाबा के ये उपदेश बदल देंगे आपकी ज़िंदगी, मिलेगा सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता!
धर्म
6 Photos
Palmistry: हथेली पर 'A' निशान का क्या है मतलब? जानें इस निशान में छिपे जीवन के रहस्य को
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
बिहार
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion