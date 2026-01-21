हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?

क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?

Income Tax Return Rules: बजट 2026 से पहले शादीशुदा टैक्सपेयर्स के लिए बड़े बदलाव की चर्चा है. पति पत्नी के साथ ITR फाइल करने का विकल्प आ सकता है, जिससे टैक्स बचत बढ़ सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Jan 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

Income Tax Return Rules: बजट 2026 से पहले टैक्सपेयर्स के लिए बड़े बदलाव हो सकता है. माना जा रहा है कि सरकार जॉइंट टैक्सेशन का ऑप्शन ला सकती है. जिसमें पति और पत्नी एक साथ ITR फाइल कर सकेंगे. अगर ऐसा होता है तो सिंगल इनकम वाले परिवारों को बड़ा फायदा मिल सकता है. 

अभी सिस्टम ऐसा है कि शादी के बाद भी दोनों को अलग अलग टैक्स यूनिट माना जाता है. जिससे एक ही कमाई पर पूरा टैक्स बोझ आ जाता है. नए मॉडल में परिवार को एक इकाई मानने की बात हो रही है. जिससे पति-पत्नी दोनों की बचत बढ़ जाएगी. चलिए आपको बताते हैं सरकार क्या बदलाव करने जा रही है.

जॉइंट टैक्सेशन क्या है?

फिलहाल भारत में पति और पत्नी चाहे शादीशुदा हों. लेकिन टैक्स के मामले में दोनों को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है. दोनों ही अपनी अपनी इनकम पर अलग ITR भरते हैं. प्राॅब्लम तब आती है जब घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला होता है. मान लीजिए पति की सालाना कमाई 10 लाख है और पत्नी घर संभालती हैं. 

ऐसे में पूरे 10 लाख पर टैक्स लगेगा. जबकि पत्नी की बेसिक छूट का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. जॉइंट टैक्सेशन में दोनों की इनकम जोड़ी जाएगी और दोनों की छूट सीमा भी साथ जोड़ी जा सकती है. इससे टैक्स की कैलकुलेशन परिवार की असली फाइनेंशिय कंडीशन के हिसाब से होगी न कि सिर्फ एक कमाने वाले के बोझ पर.

जॉइंट ITR से कैसे बढ़ सकती है टैक्स बचत?

अगर जॉइंट टैक्सेशन लागू होता है. तो इसका सबसे बड़ा फायदा सिंगल इनकम फैमिली को मिलेगा. दोनों की बेसिक छूट लिमिट जुड़ने से टैक्सेबल इनकम अपने आप कम हो जाएगी. इसके अलावा होम लोन के ब्याज, मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरे डिडक्शन को भी पति पत्नी मिलकर बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे. 

अभी कई बार एक ही व्यक्ति की इनकम में यह सारी छूट पूरी तरह फिट नहीं बैठती. जॉइंट फाइलिंग में स्लैब भी नए तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं. जैसे दो लोगों के लिए ज्यादा ऊंची छूट सीमा और अलग टैक्स रेट. इससे मिडिल क्लास परिवारों को हर साल अच्छी खासी राहत मिल सकती है.

वर्किंग कपल्स का क्या होगा?

जॉइंट टैक्सेशन के साथ बेसिक छूट सीमा और स्लैब को रेशियो में बढ़ाया जाए. जैसे अभी एक व्यक्ति को 3 लाख तक छूट मिलती है. तो जॉइंट सिस्टम में यह सीमा दोगुनी या उससे ज्यादा हो सकती है. सरचार्ज की लिमिट भी उसी हिसाब से ऊपर ले जाई जा सकती है. जिससे ज्यादा टैक्स का दबाव न पड़े. जहां तक दोनों नौकरी करने वाले पति पत्नी का सवाल है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए. इसलिए सुझाव है कि जॉइंट सिस्टम चुनने पर भी दोनों को अलग अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहे. अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में यह मॉडल पहले से चल रहा है. अगर बजट 2026 में यह ऑप्शन आता है तो यह भारतीय टैक्स सिस्टम का बड़ा और पॉजिटिव बदलाव माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?

Published at : 21 Jan 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Income Tax Return Income Tax Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Noida Engineer Death: कैसे टूटी नाले की दीवार? फोरेंसिक टीम ने इंच-इंच नापा घटना स्थल| Yuvraj Mehta
धुरंधर की स्टोरी और उसमें अक्षय खन्ना का वायरल डांस, दोनों ने फिल्म को हिट कर दिया
Prayagraj Aircraft Crash: तकनीकी खराबी या बड़ी लापरवाही? प्रयागराज विमान हादसे का पूरा सच क्या! | UP
Sushant Singh Rajput की वो बातें जिनसे आज भी हैं आप अनजान !
अरावली विवाद को लेकर Supreme Court ने दिए अवैध खनन रोकने के निर्देश | Court Order | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Embed widget