उत्तर प्रदेश के भदोही में प्रवास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अफ़सोस जताया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूं. उन्होंने कहा जो परिस्थिति बनी उससे पूरा हिन्दू समाज दुखी है. डॉ प्रवीण तोगड़िया ने यह विवाद जल्द समाप्त करने की अपील की.

प्रवीण तोगड़िया ने आगे कहा कि महंत अवैद्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पीठाधीश्वर ने ही प्रभु श्रीराम मंदिर के लिये एक बहुत बड़ा आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व किया था. ऐसे उनके शिष्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय शंकराचार्य जी मिलकर हिंदू एकता और सन्मांग का रास्ता स्वयं ढूंढेंगे समस्या को शांत कराएंगे.

सतुआ बाबा पर साधी चुप्पी

वाराणसी के सतुआ बाबा को लेकर कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहता हूं, और मैं विचार सिद्धांत और हिंदुत्व की बात करता हूं. धर्म के बारे में कहता हूं. मैं व्यक्ति के बारे में जीवन में कभी भी नहीं कहा है. ऐसे व्यक्ति के बारे में कहने वाले बहुत छोटे व्यक्ति होते हैं.

सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का अभियान

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि पूरे देश में हमारा एक अभियान चल रहा है. हर गांव शहर की हर गली में मंगल या शनिवार शाम को हिंदू इकट्ठा होकर साप्ताहिक हनुमान चालीसा करें. हजारों हनुमान चालीसा चल रहे हैं, हम लाखों में जाएंगे और यह हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू कल्याण केंद्र बन रहा है. हिंदू कल्याण केंद्र यानि हनुमान चालीसा केंद्र गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज देगा, दवा देगा, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देगा ,ब्लड प्रेशर-शुगर की जांच करेगा. तमाम रोगों से मुक्त होने की ट्रेनिंग देगा और हजारों लाखों बच्चों का टैलेंट भी बढ़ाएगा और किसी एक हिंदू पर विवाद हुआ तो हजारों हनुमान चालीसा केंद्र के हिंदू उनकी सुरक्षा के लिये उन्हें हर तरह सुरक्षा प्रदान करेगा.

मणिकर्णिका घाट पर साधी चुप्पी

वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद पर और अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस पर कमेंट नहीं करूंगा. मैं इतना ही कहूंगा कि हर जगह कोतवाल का ध्यान रखना है और काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव स्वयं हैं. उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, तो काशी में अच्छा या बुरा क्या हो रहा है ? यह भगवान काल भैरव ही ध्यान रख रहे हैं. मैं आज जाकर उनको प्रार्थना करूंगा कि जो सत्य हो उनकी उनकी रक्षा करो और धर्म के खिलाफ जा रहा है उसका नाश करो.