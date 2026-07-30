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House Cleaning Tips: घर का कौन-सा कोना सबसे पहले साफ करना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं गलती

Cleaning Expert Tips; ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे किसी भी कमरे से शुरुआत कर देते हैं. कोई बेडरूम से सफाई शुरू करता है तो कोई ड्रॉइंग रूम से. कई लोग तो सबसे पहले झाड़ू-पोछा लगाने लगते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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Best Cleaning Order for Your Home: घर की सफाई करते समय ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे किसी भी कमरे से शुरुआत कर देते हैं. कोई बेडरूम से सफाई शुरू करता है तो कोई ड्रॉइंग रूम से. कई लोग तो सबसे पहले झाड़ू-पोछा लगाने लगते हैं. लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी मेहनत और समय दोनों ज्यादा लग रहे हों. सफाई से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि घर साफ करने का भी एक सही क्रम होता है और अगर उसी के अनुसार काम किया जाए तो पूरा घर कम समय में ज्यादा व्यवस्थित और साफ नजर आता है. 

अगर सवाल यह है कि घर का कौन-सा हिस्सा सबसे पहले साफ करना चाहिए, तो जवाब है रसोई. यह सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सफाई की शुरुआत हमेशा किचन से करनी चाहिए. इसकी वजह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि सफाई को आसान और प्रभावी बनाना भी है.

क्यों किचन की सफाई पहले जरूरी?

दरअसल, किचन घर का वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा तरह की सफाई करनी पड़ती है. यहां काउंटर, गैस स्टोव, सिंक, चिमनी, कैबिनेट, फ्रिज और कई छोटे-बड़े उपकरण रोज इस्तेमाल होते हैं. खाना बनाने के दौरान तेल की चिकनाई, मसालों के दाग, खाने के छोटे-छोटे कण और नमी आसानी से जमा हो जाती है. अगर इनकी नियमित सफाई न हो तो बैक्टीरिया पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ सबसे पहले इसी हिस्से को साफ करने की सलाह देते हैं.


House Cleaning Tips: घर का कौन-सा कोना सबसे पहले साफ करना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं गलती

मुश्किल काम आसान हो जाता है

किचन की सफाई पहले करने का एक और फायदा यह है कि सबसे मुश्किल काम शुरुआत में ही पूरा हो जाता है. जब घर का सबसे मेहनत वाला हिस्सा चमकने लगता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक संतुष्टि मिलती है. इससे बाकी कमरों की सफाई करने का उत्साह बना रहता है और काम अधूरा छोड़ने का मन नहीं करता.

किचन के बाद किसको साफ करें?

किचन के बाद अगला नंबर बाथरूम का होना चाहिए। यह भी घर का ऐसा हिस्सा है, जिसका सीधा संबंध साफ-सफाई और स्वच्छता से होता है. बाथरूम की सफाई में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसे साफ करने के बाद पूरा घर ज्यादा फ्रेश महसूस होने लगता है. अगर घर में मेहमान आने वाले हों, तब भी किचन और बाथरूम सबसे पहले साफ करने की सलाह दी जाती है.

 ड्रॉइंग रूम या लिविंग रूम की सफाई

इसके बाद ड्रॉइंग रूम या लिविंग रूम की सफाई करें. यह घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है, जहां परिवार के सदस्य और मेहमान सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. यहां बिखरे सामान को व्यवस्थित करें, कुशन और कंबल ठीक करें, सेंटर टेबल और दूसरी सतहों की धूल साफ करें. अगर कालीन बिछा है तो आखिर में वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू का इस्तेमाल करें.


House Cleaning Tips: घर का कौन-सा कोना सबसे पहले साफ करना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं गलती

बेडरूम की सफाई 

लिविंग रूम के बाद बेडरूम की सफाई करें. चादर बदलें, तकिए व्यवस्थित करें, फर्नीचर की धूल साफ करें और जरूरत के मुताबिक सामान को अपनी जगह पर रखें. क्योंकि बेडरूम में आमतौर पर आवाजाही कम होती है, इसलिए इसे आखिर में साफ करना ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है. सिर्फ कमरे का क्रम ही नहीं, बल्कि हर कमरे के अंदर सफाई करने का तरीका भी मायने रखता है. एक्सपर्ट के मुताबिक हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सफाई करनी चाहिए. यानी सबसे पहले पंखे, लाइट, शेल्फ और ऊंची सतहों की धूल साफ करें. इसके बाद टेबल, कुर्सियां और बाकी फर्नीचर साफ करें. सबसे आखिर में झाड़ू, वैक्यूम और पोछा लगाएं. अगर शुरुआत में ही फर्श साफ कर देंगे तो ऊपर से गिरने वाली धूल और कचरा दोबारा फर्श पर जमा हो जाएगा और मेहनत बेकार चली जाएगी.

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कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए?

सफाई के दौरान कुछ गलतियां भी अक्सर देखने को मिलती हैं. सबसे बड़ी गलती है एक कमरे का काम अधूरा छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाना. ऐसा करने से समय भी ज्यादा लगता है और कोई भी कमरा पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. बेहतर होगा कि एक कमरे की सफाई पूरी करने के बाद ही अगले कमरे की तरफ बढ़ें. सफाई शुरू करने से पहले जरूरी सामान भी एक जगह रख लें. झाड़न, माइक्रोफाइबर कपड़ा, क्लीनर, ब्रश, ग्लव्स और कूड़ेदान का बैग पहले से तैयार रहेगा तो बार-बार सामान ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा. अगर चाहें तो सफाई की एक छोटी-सी चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, ताकि कोई जरूरी जगह छूट न जाए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
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