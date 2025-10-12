अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान एक पवित्र प्रथा है जिसमें संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है. इस दिन, आधी रात को राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से भक्तों को राधा-कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है. स्नान के बाद, संतान सुख प्राप्त होने पर भक्त राधा रानी को धन्यवाद देने के लिए वापस स्नान करते हैं.