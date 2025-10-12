हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मAhoi ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर क्यों किया जाता है राधा कुंड में स्नान? जानें धार्मिक महत्व

Ahoi ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर क्यों किया जाता है राधा कुंड में स्नान? जानें धार्मिक महत्व

Ahoi ashtami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि, इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति की चाह पूर्ण होती है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 12 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Ahoi ashtami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि, इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति की चाह पूर्ण होती है.

अहोई अष्टमी पर क्यों किया जाता है राधा कुंड में स्नान?

1/6
अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ की ही तरह कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं. शाम के समय विधिवत पूजा के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है. अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है.
अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ की ही तरह कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं. शाम के समय विधिवत पूजा के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है. अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है.
2/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो उन पर गौ हत्या का पाप लग गया था. इस पाप से मुक्ति के लिए श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया. इसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से एक और कुंड खोदा और उसमें स्नान किया, जिसे कंगन कुंड भी कहते हैं.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो उन पर गौ हत्या का पाप लग गया था. इस पाप से मुक्ति के लिए श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया. इसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से एक और कुंड खोदा और उसमें स्नान किया, जिसे कंगन कुंड भी कहते हैं.
3/6
अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है. माताएं अपनी संतान की भलाई और दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करती हैं. इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, जो चंद्र मास का आठवां दिन होता है. अहोई माता कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी हैं.
अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है. माताएं अपनी संतान की भलाई और दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करती हैं. इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, जो चंद्र मास का आठवां दिन होता है. अहोई माता कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी हैं.
4/6
राधा कुंड में स्नान का सबसे बड़ा महत्व संतान प्राप्ति से जुड़ा है, खासकर अहोई अष्टमी के दिन मध्यरात्रि में स्नान करने से निसंतान दंपतियों की गोद भर जाती है. इसके अतिरिक्त, राधा कुंड में स्नान करने से साधक को राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की कृपा मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
राधा कुंड में स्नान का सबसे बड़ा महत्व संतान प्राप्ति से जुड़ा है, खासकर अहोई अष्टमी के दिन मध्यरात्रि में स्नान करने से निसंतान दंपतियों की गोद भर जाती है. इसके अतिरिक्त, राधा कुंड में स्नान करने से साधक को राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की कृपा मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
5/6
धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है. इस शुभ अवसर पर आधी रात को राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से भक्तों को राधा-कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है.
धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है. इस शुभ अवसर पर आधी रात को राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से भक्तों को राधा-कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है.
6/6
अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान एक पवित्र प्रथा है जिसमें संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है. इस दिन, आधी रात को राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से भक्तों को राधा-कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है. स्नान के बाद, संतान सुख प्राप्त होने पर भक्त राधा रानी को धन्यवाद देने के लिए वापस स्नान करते हैं.
अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान एक पवित्र प्रथा है जिसमें संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है. इस दिन, आधी रात को राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से भक्तों को राधा-कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है. स्नान के बाद, संतान सुख प्राप्त होने पर भक्त राधा रानी को धन्यवाद देने के लिए वापस स्नान करते हैं.
Published at : 12 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Radha Kund Ahoi Ashtami 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
चिराग पासवान और जीतनराम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? NDA में सीट शेयरिंग की साफ हुई तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए नेटवर्थ
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
शिक्षा
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget