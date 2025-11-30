हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Lucky Gemstones: तुला राशि के 4 शुभ रत्न, जिन्हें धारण करते ही खुलने लगते हैं धन-समृद्धि और तरक्की के रास्ते!

Libra Lucky Gemstones: तुला राशि के 4 शुभ रत्न, जिन्हें धारण करते ही खुलने लगते हैं धन-समृद्धि और तरक्की के रास्ते!

Libra Lucky Gemstones: तुला राशि को संतुलन, न्याय और सौंदर्य वाली राशि कहा गया है, इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, जो वायु तत्व की राशि है. शास्त्र के मुताबिक तुला राशि वालों के लिए 4 रत्न शुभ माने गए हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 30 Nov 2025 07:15 AM (IST)
तुला राशि के लिए लकी रत्न

ज्योतिष शास्त्र में सब राशियों का ग्रह बताया गया है. ऐसे में तुला राशि का ग्रह शुक्र है, जिसे सुख-सुविधा और धन का कारक ग्रह माना जाता है. वहीं तुला राशि को संतुलन, न्याय और मोह वाली राशि कहा गया है. इस राशि के लिए कुछ ऐसे रत्न बताए गए है, जिन्हें धारण करने से व्यक्ति का स्वभाव, रिश्ते और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. आइए उन रत्नों के बारे में जानते हैं.
हीरा तुला राशि का प्रमुख रत्न है और इसे तो सभी लोग धारण करना चाहते है. यह जातक का आत्मविश्वास बढ़ाता है और कोई भी फैसला लेने में स्पष्टता दिखाता है. इसे धारण करने से तुला राशि वालों का शुक्र भी मजबूत होता है.
तुला राशि वालों के लिए औपल रत्न दूसरा जरूरी रत्न है. इसे धारण करने से व्यक्ति के क्रिएटिव सोच बढ़ती है. यह कुटनीति और अपनी भावनाओं को संतुलित रखने में भी मदद करता है. इससे भाग्य भी चमकता है और व्यक्ति अपने जीवन को लेकर ओर भी सीरियस हो जाता है.
तुला राशि के पुरुषों के लिए एक्वामरीन को बेहद शुभ रत्न माना जाता है. यह पत्थर न सिर्फ तनाव कम करता है बल्कि मन को शांत और संतुलित भी बनाता है. इसे पहनने से व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ती है और रिश्तों में सामंजस्य, विश्वास और शांति मजबूत होती है.
वहीं, पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार पेरिडॉट तुला राशि का प्रमुख जन्म रत्न माना गया है. यह जेमस्टोन आर्थिक प्रगति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. साथ ही, यह निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और जीवन में आवश्यक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.
इन सभी रत्नों को नियम और विधि पूर्वक पहनने पर ही इसका तुला राशि वालों पर असर होगा और भाग्य को प्रबल करेगा. मगर इनको धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए. वरना यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 07:15 AM (IST)
