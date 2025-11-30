ज्योतिष शास्त्र में सब राशियों का ग्रह बताया गया है. ऐसे में तुला राशि का ग्रह शुक्र है, जिसे सुख-सुविधा और धन का कारक ग्रह माना जाता है. वहीं तुला राशि को संतुलन, न्याय और मोह वाली राशि कहा गया है. इस राशि के लिए कुछ ऐसे रत्न बताए गए है, जिन्हें धारण करने से व्यक्ति का स्वभाव, रिश्ते और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. आइए उन रत्नों के बारे में जानते हैं.