हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलBhumi Pednekar weight loss tips: भूमि पेडनेकर की तरह घटाना है वजन, बस ये 7 टिप्स कर लें फॉलो

Bhumi Pednekar weight loss tips: भूमि पेडनेकर की तरह घटाना है वजन, बस ये 7 टिप्स कर लें फॉलो

Bhumi Pednekar: हर कोई फिट और स्लिम दिखना चाहता है, चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे भूमि पेडनेकर की तरह अपना वजन आसानी से घटा सकते हैं, बस आपको कुछ स्टेप लेना होगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Sep 2025 12:02 PM (IST)
Bhumi Pednekar: हर कोई फिट और स्लिम दिखना चाहता है, चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे भूमि पेडनेकर की तरह अपना वजन आसानी से घटा सकते हैं, बस आपको कुछ स्टेप लेना होगा.

भूमि पेडनेकर ने बिना क्रैश डाइट या कड़े वर्कआउट्स के 35 किलो वजन कम किया. उनका बदलाव अनुशासन, आत्म-प्रेम और स्थायी आदतों पर आधारित था. उन्होंने कोई एक्सट्रीम ट्रेंड नहीं अपनाया और धीरे-धीरे टिकाऊ बदलाव किए. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या किया.

1/7
कई लोग जल्दी परिणाम की तलाश में रहते हैं, लेकिन भूमि ने हमेशा अपनी असलियत के साथ रहना चुना. उन्होंने स्वास्थ्य और लंबे समय की भलाई पर ध्यान दिया, न कि तात्कालिक परिणाम पर. उनकी ईमानदारी फैंस के लिए प्रेरणादायक रही.
कई लोग जल्दी परिणाम की तलाश में रहते हैं, लेकिन भूमि ने हमेशा अपनी असलियत के साथ रहना चुना. उन्होंने स्वास्थ्य और लंबे समय की भलाई पर ध्यान दिया, न कि तात्कालिक परिणाम पर. उनकी ईमानदारी फैंस के लिए प्रेरणादायक रही.
2/7
‘दम लगाके हईशा’ के लिए भूमि ने लगभग 30 किलो वजन बढ़ाया था. इस अनुभव ने उन्हें बॉडी इमेज और खुद के प्रति दृष्टिकोण बदलने में मदद की. वही अनुभव उनके फिटनेस सफर की नींव बना.
‘दम लगाके हईशा’ के लिए भूमि ने लगभग 30 किलो वजन बढ़ाया था. इस अनुभव ने उन्हें बॉडी इमेज और खुद के प्रति दृष्टिकोण बदलने में मदद की. वही अनुभव उनके फिटनेस सफर की नींव बना.
3/7
भूमि का वजन घटाना धीरे-धीरे हुआ और नियमित आदतों पर आधारित था. उन्होंने फड डाइट या फालतू के वर्कआउट्स को अपनाया नहीं. इसके बजाय उन्होंने माइंडफुल ईटिंग और स्थिर दिनचर्या को अपनाया.
भूमि का वजन घटाना धीरे-धीरे हुआ और नियमित आदतों पर आधारित था. उन्होंने फड डाइट या फालतू के वर्कआउट्स को अपनाया नहीं. इसके बजाय उन्होंने माइंडफुल ईटिंग और स्थिर दिनचर्या को अपनाया.
4/7
उनका दिन अक्सर नट्स और फ्रूट्स के साथ शुरू होता था, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा मिलती थी. हल्की दौड़ से मेटाबॉलिज़्म शुरू होता और दिन की शुरुआत सही होती. ये छोटे, नियमित बदलाव उनके ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बने.
उनका दिन अक्सर नट्स और फ्रूट्स के साथ शुरू होता था, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा मिलती थी. हल्की दौड़ से मेटाबॉलिज़्म शुरू होता और दिन की शुरुआत सही होती. ये छोटे, नियमित बदलाव उनके ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बने.
5/7
वर्कआउट में पिलाटेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग शामिल था. वे रोज़ाना 7,000-8,000 कदम भी चलती थीं. विभिन्न प्रकार के वर्कआउट से फिटनेस रूटीन मजेदार और प्रभावी बनी. एक घंटा रोज पर्याप्त था.
वर्कआउट में पिलाटेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग शामिल था. वे रोज़ाना 7,000-8,000 कदम भी चलती थीं. विभिन्न प्रकार के वर्कआउट से फिटनेस रूटीन मजेदार और प्रभावी बनी. एक घंटा रोज पर्याप्त था.
6/7
भूमि के लिए सफर सिर्फ दिखावट का मामला नहीं था. उन्होंने हर स्टेज पर खुद का जश्न मनाया और आत्मविश्वास बढ़ाया. आत्म-प्रेम उनकी असली ताकत थी और उन्होंने दिखाया कि फिटनेस का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, अच्छा महसूस करना भी है.
भूमि के लिए सफर सिर्फ दिखावट का मामला नहीं था. उन्होंने हर स्टेज पर खुद का जश्न मनाया और आत्मविश्वास बढ़ाया. आत्म-प्रेम उनकी असली ताकत थी और उन्होंने दिखाया कि फिटनेस का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, अच्छा महसूस करना भी है.
7/7
भूमि वजन के नंबरों के पीछे नहीं भागतीं. उनकी प्रगति ताकत और स्टैमिना से मापी जाती है. उनके अनुसार सुंदरता का मतलब मजबूत, स्वस्थ और आत्मविश्वासी होना है. यह कहानी दूसरों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देती है.
भूमि वजन के नंबरों के पीछे नहीं भागतीं. उनकी प्रगति ताकत और स्टैमिना से मापी जाती है. उनके अनुसार सुंदरता का मतलब मजबूत, स्वस्थ और आत्मविश्वासी होना है. यह कहानी दूसरों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देती है.
Published at : 25 Sep 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Bhumi Pednekar Bhumi Pednekar Weight Loss Bhumi Pednekar Weight Loss Tips

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget