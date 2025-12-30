Ikkis Runtime: 'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
Ikkis Runtime: 'इक्कीस' की रिलीज से पहले फिल्म के रनटाइम का खुलासा हो गया है. सीबीएफसी ने फिल्म को U/A (13+) सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है. जानें फिल्म का रनटाइम कितना है.
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. ये एक वॉर बेस्ड फिल्म है जिससे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. 'इक्कीस' की रिलीज से पहले फिल्म के रनटाइम का खुलासा हो गया है. फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है जिसके तहत इसमें कई अहम बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं.
सीबीएफसी ने 'इक्कीस' में किए ये बदलाव
- सीबीएफसी ने मेकर्स से 'इक्कीस' के ओपनिंग डिस्क्लेमर में उचित बदलाव करने के लिए कहा है. जिसके तहत इसमें पूना हॉर्स रेजिमेंट, कर्नल हनुथ सिंह और टैंक क्रू का आभार जताना होगा.
- सेंसर बोर्ड ने डिस्क्लेमर में वॉयस ओवर भी ऐड करने के लिए कहा था और साथ ही योद्धाओं की तस्वीरें और अरुण के टैंक क्रू के बारे में एक वॉयसओवर भी जोड़ने की सलाह दी थी.
- सेंसर बोर्ड ने 'इक्कीस' के मेकर्स को निर्देश दिया है कि फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी वॉयसओवर के साथ टेक्स्ट जोड़ा जाए. साथ ही क्रेडिट्स में एक डिफेंस एक्सपर्ट की सलाह लेकर लेफ्टिनेंट जनरल की पूरी छवि जोड़ी जाए.
- 'इक्कीस' के सेकेंड पार्ट में सीबीएफसी ने एक टैंक का नाम हटा दिया है. फिल्म में भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर एक 15 सेकंड का डायलॉग था, सीबीएफसी ने इसे भी हटाने का सुझाव दिया है.
- सीबीएफसी ने मेकर्स से फिल्म में शराब के ब्रांड का नाम ब्लर करने के लिए कहा है. इसके अलावा एंटी-स्मोकिंग मैसेज जोड़ने का भी निर्देश दिया है.
- इन तमाम कट्स और बदलावों के साथ 'इक्कीस' को सीबीएफसी ने U/A (13+) सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है.
- सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म का टोटल रनटाइम 147.15 मिनट यानी 2 घंटे 27 मिनट और 15 सेकंड है.
'इक्कीस' की स्टार कास्ट
'इक्कीस' को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म सबसे यंग परमवीर चक्र विजेता मेजर अरुण खेत्रपाल पर बेस्ड है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. वहीं धर्मेंद्र ने उनके पिता का किरदार अदा किया है. इसके अलावा जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और दिवंगत एक्टर असरानी भी फिल्म का हिस्सा हैं.
