"इसका भी Come Back हो गया" कृष का सुनेगा वाले धूम का बदल गया लुक- यूजर्स भी रह गए हैरान

अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने जमशेदपुर के उस वायरल बॉय को तो देखा ही होगा जिसे दुनिया धूम के नाम से जान रही है. उसकी पंच लाइन कृष का सुनेगा गाना भी काफी ज्यादा वायरल है जिस पर लोग खूब मीम बना रहे हैं. जमशेदपुर की गलियों में कचरा बिनने वाले धूम की जिंदगी अब बदल चुकी है और सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अब धूम हीरो बनने के रास्ते पर निकल पड़ा है क्योंकि उसका लुक पूरी तरह से बदल चुका है.

बिल्कुल बदल गया जमशेदपुर के धूम का लुक

दरअसल, सोशल मीडिया पर जमशेदपुर के वायरल बॉय पिंटू उर्फ धूम को लेकर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें धूम का पूरा लुक ही बदला नजर आ रहा है. मैले कुचेले कपड़े पहनने वाला धूम अब लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहनकर कैमरे के सामने टशन दिखाता नजर आ रहा है. दरअसल, धूम के वायरल होने के बाद काफी सारे लोग आगे आए हैं जो उसकी जिंदगी बदलने का दावा तो कर ही रहे हैं साथ ही उसके गाने की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है. उसकी पंच लाइन 'कृष का सुनेगा गाना' वायरल होने के बाद लोगों ने उसके बारे में जानने की काफी कोशिशें की हैं और कई क्रिएटर्स धूम के पास आकर उसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं.

View this post on Instagram A post shared by S A T I S H _ R O Y (@satish_roy_official)

कौन है धूम उर्फ पिंटू, कहां का रहने वाला है

आपको बता दें कि धूम का असल नाम पिंटू है और वो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है. बगैर मां बाप के पला धूम कहता है कि उसका काम कचरा छांटना और मरे हुए जानवरों को फेंकने का है. धूम अपने पिता का नाम लाला बताता है और कहता है कि उसकी सगी मां इस दुनिया में नहीं है और इतना ही नहीं धूम ये भी कहता है कि उसकी सौतेली मां ने उसे घर से निकाल दिया.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, अब तो इसका भी कमबैक हो गया

पोस्ट को satish_roy_official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स धूम के नए लुक को लेकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ले बेटा अब तो इसका भी कमबैक हो गया. एक और यूजर ने लिखा...वाह धूम क्या बात है, एक दम हीरो लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...धूम का जलवा है, धूम हर लिबास में मासूम लगता है.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड, अरबों की खरीदी के लिए अमीर लोग करते हैं इस्तेमाल- अब हो रहा वायरल