न्यू ईयर डेकोरेशन की शुरुआत आप फेरी लाइट्स से कर सकते हैं. ये लाइट्स घर को तुरंत एक फेस्टिव और पार्टी लुक दे देती हैं. आप इन्हें परदों, दीवारों, बालकनी, दरवाजे या शेल्फ पर लगा सकते हैं. खासकर वार्म व्हाइट या येलो लाइट्स घर में सुकून और खुशी का माहौल बनाती हैं. कम खर्च में ज्यादा खूबसूरती देने का यह सबसे आसान तरीका है.