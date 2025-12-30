हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!

दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!

इस समय दुनिया में शक्तिशाली टैंक बनाने और उसे बेचने की होड़ लगी हुई है. मौजूदा समय में रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इजरायल-हमास जंग पूरी दुनिया ने टैंक की जरूरत को समझा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के अधिकतर हिस्सों में इस समय जंग की वजह से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है. ऐसे तमाम बड़ा देश अपनी रक्षा के लिए सैन्य साजों-सामान के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है. अमेरिका से लेकर रूस, चीन और भारत तक अपनी सैन्य ताकत में जुटा हुआ है. दुनिया में कई देशों के पास ऐसे-ऐसे खतरनाक टैंकों हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है.

1. अमेरिका का M1A2 अब्राम टैंक

डिफेंस वेबसाइट 19fortyfive की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खतरनाक टैकों में पहले नंबर पर अमेरिका का M1A2 अब्राम है. अमेरिकी सेना का यह सबसे खतरनाक टैंक को जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स से लैस है.यह की तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिससे यह बख्तरबंद वाहनों, पैदल सेना और कम उड़ान वाले हवाई जहाजों को आसानी से निशाना बना सकता है.

ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ने अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए इस टैंक का ऑर्डर दिया है. इसे टैंक-रोधी मिसाइलों और ड्रोन के खतरे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. इसमें SEPv3 का कवच लगाया है, जो इजरायल में बनता है. यह 360 डिग्री के घेरे में टैंक-रोधी मिसाइलों के खतरे से बचाता है.

2. जर्मनी का लेपर्ड 2A7 टैंक

जर्मनी का यह टैंक उनकी सेना के मुख्य हथियारों में से एक है, जो दुनियाभर में विश्वसनीय है. इसमें एमटीयू 1500 एचपी इंजन का उपयोग किया गया है. यह टैंक शक्तिशाली L/55A1 तोप, एडवांस मारक क्षमता, नए सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विशेषताओं लैस है. टैंक की अधिकतम रफ्तार 70 किमी/घंटा है. इसमें Rh-120 L/44 120 मिमी या Rh-120 L/55 120 मिमी राइनमेटल गन लगी हुई है. 

इसके लेटेस्ट वर्जन को साल 2021 में जर्मन वायु सेना) में शामिल किया गया, जिसका वजन लगभग 66.5 टन है और इसमें एमटीयू 1500 एचपी इंजन का उपयोग किया गया है. बारूदी सुरंगों से सुरक्षा के लिए इसके निचले भाग को खास तरीके से डिजाइन किया गया है. इसमें गोला-बारूद के लिए उन्नत गन बैरल, टीसी और जीएनआर के लिए तीसरी पीढ़ी का एफएलआईआर, बीएमएस (बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम), बेली और लोअर ग्लेसिस कवच, और एपीएस लगा है.

3. दक्षिण कोरियाई K-2 ब्लैक पैंथर टैंक

आधुनिक तकनीक और हाई स्पीड वाला यह टैंक दक्षिण कोरिया की सेना को गजब ताकत प्रदान करता है. इसे एशिया के सबसे एडवांस टैंकों में से एक भी माना जाता है. यह टैंक प्रति मिनट 10 से 15 राउंड फायर कर सकता है. पोलैंड अपनी सेना का विस्तार करने की योजना बना रहा है और K2 टैंक को पोलिश टैंक बलों की नई रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जा रहा है. K2 टैंक में 120 मिलीमीटर की स्मूथबोर तोप, 12.7 मिलीमीटर (.50 कैलिबर) की हेवी मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर की नाटो-मानक सेकेंडरी मशीन गन है. इन टैंकों का कवच स्टील और सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक प्लेटों से बना है. 

इसकी लंबाई 36 फीट है, वजन 55 टन (121,254 पाउंड) है और इसे तीन सदस्यीय दल द्वारा संचालित किया जाता है- एक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर.K2 टैंक 1,500 हॉर्सपावर के इंजन और छह-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है, जो 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार और 280 मील की रेंज तक पहुंचने में सक्षम है. ह दुनिया के सबसे उन्नत मुख्य युद्धक टैंकों (MBT) में से एक होने के साथ-साथ सबसे महंगा भी है, जिसकी कीमत लगभग 85 लाख डॉलर प्रति यूनिट है.

4. इजरायल का मर्कवा मार्क IV टैंक 

इस टैंक को 2004 में इजरायली सेना में शामिल किया गया था. इसे दुनिया के सबसे बेहतर सुरक्षित टैंकों में से एक माना जाता है. MARK-4 टैंक में 120 एमएम की स्मूथबोर गन लगी हुई है, जो हीट और सैबोट राउंड के साथ-साथ LAHAT एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें फायर कर सकती है. इसका फ्रंट-माउंटेड इंजन चालक दल को लिए शक्तिशाली सुरक्षा कवच प्रदान करता है. टैंक की छत पर दो 7.62 मिमी मशीनगन लगी हैं, एक कमांडर के लिए और एक लोडर के लिए, साथ ही एक तीसरी मशीनगन मुख्य बंदूक के समानांतर लगी है. इसमें खाइयों में छिपी पैदल सेना की टैंक-रोधी टीमों को दबाने के लिए 60 मिमी का मोर्टार भी लगा है. टैंक के पिछले हिस्से में लगे क्लैमशेल दरवाजे एक छोटी पैदल सेना की टुकड़ी के लिए खुलते हैं, जो गाजा और लेबनान जैसे युद्ध में आईडीएफ के लिए कारगर साबित हुई.

5. रूस का टी-14 आर्मटा टैंक 

दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक रूस का यह टैंक जबरदस्त मार करता है. यह टैंक 125 एमएम की 2A82-1M स्मूथबोर गन से लैस है, जो इसे बेहद ताकतवर बना देती है. इसमें लगा ऑटोमेटिक गोला लोडिंग सिस्टम इसे लगातार हमला करने की क्षमता देता है. इस टैंक में A-85-3A टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जिसकी मदद से यह 90 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ता है.

रूस ने भारत को T-14 आर्मटा टैंक ऑफर किया है. रूस ने सिर्फ इस टैंक के सप्लाई का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही प्रोडक्शन की पेशकश की थी. यह टैंक मानवरहित ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है. इसमें 1500 HP इंजन है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों और रेगिस्तान दोनों में कारगर है. यह डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर क्षमता से लैस है. सैनिकों की सुरक्षा के लिए इसका क्रू कैप्सूल आर्मर से घिरा हुआ है. रूस का दावा है कि यह टैंक भविष्य के युद्धक्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Published at : 30 Dec 2025 11:41 PM (IST)
Tags :
US Germany RUSSIA ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेक काटना हम जानते हैं...', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री ने का जवाब
'नेक काटना हम जानते हैं', भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री की दो टूक
दिल्ली NCR
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
विश्व
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
बॉलीवुड
Ikkis Runtime: 'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: चकमा की हत्या पर पुलिस का 'चकमा'? | Angel Chakma Death | CM Dhami | Dehradun
Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Sandeep Chaudhary: बंगाल में BJP सरकार?, AK Bajpai की ये बात सुनकर डर जाएंगीं Mamata Banerjee!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों के आकड़ों पर क्यों खामोश है सरकार | Seedha Sawal | PM Modi | ABP News
बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? Sandeep Chaudhary ने पूछ लिया सीधा सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेक काटना हम जानते हैं...', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री ने का जवाब
'नेक काटना हम जानते हैं', भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री की दो टूक
दिल्ली NCR
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
विश्व
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
बॉलीवुड
Ikkis Runtime: 'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
ट्रेंडिंग
"इसका भी Come Back हो गया" कृष का सुनेगा वाले धूम का बदल गया लुक- यूजर्स भी रह गए हैरान
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget