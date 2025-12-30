Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर पाकिस्तान ने दुख जताया है. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर हम गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं.

हालांकि, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के साथ नजदीकी संबंध जताने वाले देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर या विदेश मंत्री इशाक डार में से कोई भी उनके जनाजे में शामिल होने नहीं जा रहा, बल्कि बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को ढाका में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज साजिद शामिल होंगे.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पोस्ट कर जताया दुख

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार (30 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में इशाक डार ने खालिदा जिया के साथ अपनी मुलाकात की दो तस्वीरें भी साझा की.

इसके अलावा, पोस्ट में इशाक डार ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदनाएं. अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में ऊंचे मकाम से नवाजे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह शोक संतप्त परिवार को सब्र व हिम्मत प्रदान करे.

Sardar Ayaz Sadiq, Speaker, National Assembly of Pakistan, will represent Pakistan tomorrow at the funeral of Late Begum Khaleda Zia in Dhaka, Bangladesh. https://t.co/BBV93jK5a7 — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) December 30, 2025

नेशनल असेंबली के स्पीकर जाएंगे ढाका- इशाक डार

विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार (30 दिसंबर) की शाम करीब साढ़े सात बजे एक अन्य X पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक कल बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाएंगे, जहां वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेगम खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल होंगे.

