31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर की रात को होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार को सुबह 5:00 बजे तक खुला रहने की इजाज़त दे दी है. होटल और रेस्टोरेंट संगठनों ने देर रात तक खुले रखने की इजाजत मांगी थी जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने ये हामी दे दी. इस बीच नए साल के जश्न में कोई खलल न पैदा हो इसके लिए मुंबई पुलिस ने विशेष तैयारी की है. लॉ एंड ऑर्डर को बरकार रखने के लिए मुंबई में 17 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, बांद्रा बैंडस्टैंड, जुहू और वर्सोवा बीच पर अधिक भीड़ उमरती है.

पुलिस की होगी कड़ी निगरानी

अलग-अलग होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स में जश्न गुरुवार (1 जनवरी) की सुबह तक जारी रहने की संभावना है. ऐसे में शहर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने कड़ी निगरानी के इंतजाम किए हैं.

The Maharashtra government has allowed hotels, restaurants, and orchestra bars to remain open until 5:00 a.m. on the night of December 31 pic.twitter.com/cDTGtVkfED — IANS (@ians_india) December 30, 2025

मुख्य जगहों और सड़कों पर नाकेबंदी की जाएगी. साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी. मुंबई पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती रहेगी. 10 एडिशनल कमिश्नर, 38 डिप्टी कमिश्नर, 61 एसीपी, 2790 पुलिस अधिकारी और 14200 पुलिसकर्मी भी निगरानी रखेंगे.

पुलिस ने लोगों से की ये अपील

इसके अलावा एसडीआरफ, क्यूआरटी, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड, होम गार्ड्स और अन्य फोर्स संवेदनशील जगहों पर तैनात किए जाएंगे. छेड़छाड़, अवैध शराब और ड्रग्स की बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करेगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न मनाएं.

हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर संपर्क करें- पुलिस

लोगों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी मदद की स्थिति में 100 और 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नजर रखने के लिए भारी संख्या में फ़ोर्स तैनात की गई है. पुलिस ब्रेथ एनालाइजर की मदद से गाड़ी चालकों की जांच करेगी.