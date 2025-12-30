हार्ट हेल्दी रखने का मतलब सख्त डाइटिंग नहीं है, बल्कि संतुलित और पोषण से भरपूर खाना है. फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, हेल्दी फैट्स और कम प्रोसेस्ड फूड को अपनी थाली में आप शामिल कर सकते हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि मीठे और नमकीन खाने में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है. वहीं ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, ज्यादा तला-भूना खाना, प्रोसेस्ड और रेड मीट, ज्यादा नमक, शुगर और मीठे ड्रिंक से दूरी बनाना दिल के लिए फायदेमंद होता है.