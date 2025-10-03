हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rohit Sharma Kids: क्या हैं रोहित शर्मा के बच्चों के नाम? जान लें इन नामों के मतलब

क्रिकेट के मैदान पर 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह के दो बच्चे हैं. पहली बेटी है, जिसका नाम समायरा है. वहीं, दूसरे बेटे का नाम अहान है.

By : सोनम  | Updated at : 03 Oct 2025 11:05 AM (IST)
क्रिकेट के मैदान पर 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह के दो बच्चे हैं. पहली बेटी है, जिसका नाम समायरा है. वहीं, दूसरे बेटे का नाम अहान है.

क्या आप जानते हैं कि रोहित शर्मा के दोनों बच्चों के नाम का क्या मतलब है?

1/6
गौर करने वाली बात यह है कि नाम के मतलब जिंदगी का सबक सिखाते हैं. अहान हमें जागने की सीख देता है तो समायरा साथ निभाने का.
गौर करने वाली बात यह है कि नाम के मतलब जिंदगी का सबक सिखाते हैं. अहान हमें जागने की सीख देता है तो समायरा साथ निभाने का.
2/6
रोहित और रितिका ने यह नाम सोशल मीडिया पर बेहद क्यूट तरीके से शेयर किया था. रितिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्रिसमस थीम वाली तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें परिवार के चारों सदस्यों की कार्टून डॉल्स बनी थीं. एक पर लिखा 'रो' (रोहित), दूसरी पर 'रिट्स' (रितिका), तीसरी पर 'सैमी' (समायरा) और चौथी पर सीधे 'अहान' लिखा था.
रोहित और रितिका ने यह नाम सोशल मीडिया पर बेहद क्यूट तरीके से शेयर किया था. रितिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्रिसमस थीम वाली तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें परिवार के चारों सदस्यों की कार्टून डॉल्स बनी थीं. एक पर लिखा 'रो' (रोहित), दूसरी पर 'रिट्स' (रितिका), तीसरी पर 'सैमी' (समायरा) और चौथी पर सीधे 'अहान' लिखा था.
3/6
इसके अलावा अहान का मतलब 'जागरूकता' भी है. संस्कृत में 'अह' शब्द से निकला यह नाम भगवान विष्णु से भी जुड़ा माना जाता है, जो रक्षा और नई जिंदगी का प्रतीक है.
इसके अलावा अहान का मतलब 'जागरूकता' भी है. संस्कृत में 'अह' शब्द से निकला यह नाम भगवान विष्णु से भी जुड़ा माना जाता है, जो रक्षा और नई जिंदगी का प्रतीक है.
4/6
अब बात करते हैं रोहित शर्मा की बेटी समायरा की. 30 दिसंबर 2018 को पैदा हुईं समायरा शर्मा को घरवाले सैमी बुलाते हैं. यह नाम अरबी मूल का है और इसका मतलब 'जादुई लड़की', 'सहायक' या 'साथ देने वाली' होता है. रितिका ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'समायरा का नाम चुनते वक्त उन्होंने सोचा कि यह नाम उनकी बेटी को हमेशा मजबूत बनाए.
अब बात करते हैं रोहित शर्मा की बेटी समायरा की. 30 दिसंबर 2018 को पैदा हुईं समायरा शर्मा को घरवाले सैमी बुलाते हैं. यह नाम अरबी मूल का है और इसका मतलब 'जादुई लड़की', 'सहायक' या 'साथ देने वाली' होता है. रितिका ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'समायरा का नाम चुनते वक्त उन्होंने सोचा कि यह नाम उनकी बेटी को हमेशा मजबूत बनाए.
5/6
रोहित और रितिका की लव स्टोरी भी कम रोमांटिक नहीं है. 2008 में रीबॉक के एक ऐड शूट पर दोनों की मुलाकात हुई थी. उस वक्त रितिका स्पोर्ट्स मैनेजर थीं और विराट कोहली को भी मैनेज कर चुकी थीं. इसके अलावा युवराज सिंह रितिका के राखी भाई हैं तो उन्होंने रोहित को मजाक में चेतावनी दी थी कि भाई, रितिका को देखना भी मत.
रोहित और रितिका की लव स्टोरी भी कम रोमांटिक नहीं है. 2008 में रीबॉक के एक ऐड शूट पर दोनों की मुलाकात हुई थी. उस वक्त रितिका स्पोर्ट्स मैनेजर थीं और विराट कोहली को भी मैनेज कर चुकी थीं. इसके अलावा युवराज सिंह रितिका के राखी भाई हैं तो उन्होंने रोहित को मजाक में चेतावनी दी थी कि भाई, रितिका को देखना भी मत.
6/6
धीरे-धीरे दोनों की मुहब्बत परवान चढ़ी और 13 दिसंबर 2015 को मुंबई में धूमधाम से उनकी शादी हो गई. रोहित कहते हैं कि रितिका मेरी बैलेंस शीट हैं. इसके अलावा परिवार के लिए वह हमेशा वक्त निकालते हैं. अहान के जन्म के वक्त रोहित ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच मिस किया, ताकि घर पर रह सकें.
धीरे-धीरे दोनों की मुहब्बत परवान चढ़ी और 13 दिसंबर 2015 को मुंबई में धूमधाम से उनकी शादी हो गई. रोहित कहते हैं कि रितिका मेरी बैलेंस शीट हैं. इसके अलावा परिवार के लिए वह हमेशा वक्त निकालते हैं. अहान के जन्म के वक्त रोहित ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच मिस किया, ताकि घर पर रह सकें.
Published at : 03 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Ritika Sajdeh Lifestyle News Rohit SHarma

Photo Gallery

इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
