अब बात करते हैं रोहित शर्मा की बेटी समायरा की. 30 दिसंबर 2018 को पैदा हुईं समायरा शर्मा को घरवाले सैमी बुलाते हैं. यह नाम अरबी मूल का है और इसका मतलब 'जादुई लड़की', 'सहायक' या 'साथ देने वाली' होता है. रितिका ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'समायरा का नाम चुनते वक्त उन्होंने सोचा कि यह नाम उनकी बेटी को हमेशा मजबूत बनाए.