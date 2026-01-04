दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
Delhi News: नए साल पर दिल्ली सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत बड़ा फैसला लिया. इस फैसले के अनुसार, जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक सभी AAY कार्डधारकों को मुफ्त चीनी देने की मंजूरी दी है.
नए साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना के तहत मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दी गई है.
यह निर्णय दिल्ली में जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहेगा और इसका लाभ सभी AAY कार्डधारकों को मिलेगा. सरकार के इस फैसले को नए साल पर दिल्लीवासियों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी.
15 महीनों तक चीनी फ्री!
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों को कुल 15 महीनों तक मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी. यह अवधि जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है. सरकार का मानना है कि महंगाई के दौर में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से गरीब परिवारों की रसोई पर सीधा असर पड़ता है. ऐसे में मुफ्त चीनी वितरण का यह फैसला दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों का कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे. खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की नीतियों का अहम हिस्सा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस तरह के फैसले समाज के कमजोर वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं.
क्या है अंत्योदय अन्न योजना?
अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत निराश्रित, वृद्ध, दिव्यांगजन, भूमिहीन मजदूर और अत्यंत कमजोर वर्ग के परिवारों को शामिल किया जाता है. प्रत्येक AAY परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें गेहूं और चावल शामिल होते हैं, प्रदान किया जाता है. यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अहम माध्यम है. दिल्ली सरकार के मुफ्त चीनी वितरण के फैसले से इस योजना के लाभ और बढ़ेंगे, जिससे लाखों गरीब परिवारों को लंबे समय तक राहत मिलेगी.
