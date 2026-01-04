CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म

एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jan 2026 11:51 AM (IST)
देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जो छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों और देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स में दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए CUET UG 2026 एक बेहद अहम परीक्षा है. इस परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने खुशखबरी दे दी है. 

एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह परीक्षा देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है. अगर आप भी 12वीं पास हैं या 2026 में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह मौका आपके लिए बहुत जरूरी है. 

CUET UG 2026 आवेदन की जरूरी तारीखें 

CUET UG 2026  आवेदन शुरू होने की तारीख 3 जनवरी 2026 है. वहीं आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 है. इसके अलावा फीस जमा करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 होगी. साथ ही करेक्शन विंडो 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 तक होगा. 

वहीं एनटीए ने जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच किया जाएगा. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT मोड) में होगी. परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं. 

CUET UG 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

CUET UG 2026 के लिए कोई आयु सीमा नहीं है. उम्मीदवार ने कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो, या जो छात्र 2026 में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. NIOS, डिप्लोमा, प्री-यूनिवर्सिटी, HSC (Vocational) पास उम्मीदवार भी पात्र हैं. हालांकि, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके अपने नियम लागू होंगे.

CUET UG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर CUET UG 2026 Apply Online लिंक पर क्लिक करें.

3. पहले नया रजिस्ट्रेशन करें. 

4. रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. 

5. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें. 

6. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. 

7. अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. 

8. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें. 

Published at : 04 Jan 2026 11:51 AM (IST)
CUET UG 2026 CUET UG Application CUET UG Form CUET UG Registration
