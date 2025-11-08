हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Perfect Whiskey Peg: कैसे बनाना चाहिए व्हिस्की का पेग? 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं ये गलतियां

Perfect Whiskey Peg: कैसे बनाना चाहिए व्हिस्की का पेग? 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं ये गलतियां

Whiskey Peg: व्हिस्की उन ड्रिंक्स में से है जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि इसको सही से कैसे पिया जाता है. चलिए आपको बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 08 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Whiskey Peg: व्हिस्की उन ड्रिंक्स में से है जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि इसको सही से कैसे पिया जाता है. चलिए आपको बताते हैं.

व्हिस्की को हल्का ठंडा करना सही होता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा ठंडा कर देने से उसका असली स्वाद खत्म हो जाता है. आइस सिर्फ फ्लेवर बैलेंस करने के लिए डालें, उसे ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए नहीं. चलिए आपको कुछ तरीके बताते हैं, जो लोग व्हिस्की पीते समय अक्सर गलती कर देते हैं.

व्हिस्की पीने का गिलास कभी भी कोई भी नहीं होना चाहिए. रॉक्स ग्लास या टंबलर सबसे सही माना जाता है. यह गिलास खुशबू और फ्लेवर को एकसाथ बनाए रखता है.
व्हिस्की पीने का गिलास कभी भी कोई भी नहीं होना चाहिए. रॉक्स ग्लास या टंबलर सबसे सही माना जाता है. यह गिलास खुशबू और फ्लेवर को एकसाथ बनाए रखता है.
व्हिस्की की बोतल खोलने के बाद उसे थोड़ी देर सांस लेने दो. जैसे वाइन को एयर दी जाती है, वैसे ही व्हिस्की को भी 1 से 2 मिनट का वक्त दो ताकि उसका एरोमा खुल सके.
व्हिस्की की बोतल खोलने के बाद उसे थोड़ी देर सांस लेने दो. जैसे वाइन को एयर दी जाती है, वैसे ही व्हिस्की को भी 1 से 2 मिनट का वक्त दो ताकि उसका एरोमा खुल सके.
कुछ लोग सोचते हैं कि पानी डालना गलत है, लेकिन सच यह है कि हल्का पानी डालने से व्हिस्की के फ्लेवर खुलते हैं. बस ध्यान रहे, ज्यादा पानी डालने से ड्रिंक का मजा चला जाता है.
कुछ लोग सोचते हैं कि पानी डालना गलत है, लेकिन सच यह है कि हल्का पानी डालने से व्हिस्की के फ्लेवर खुलते हैं. बस ध्यान रहे, ज्यादा पानी डालने से ड्रिंक का मजा चला जाता है.
छोटे आइस क्यूब्स जल्दी पिघलते हैं और व्हिस्की को पानीदार बना देते हैं. बड़े, सॉलिड आइस क्यूब्स या व्हिस्की स्टोन्स का इस्तेमाल करें ताकि ड्रिंक ठंडी रहे, लेकिन स्वाद न बिगड़े.
छोटे आइस क्यूब्स जल्दी पिघलते हैं और व्हिस्की को पानीदार बना देते हैं. बड़े, सॉलिड आइस क्यूब्स या व्हिस्की स्टोन्स का इस्तेमाल करें ताकि ड्रिंक ठंडी रहे, लेकिन स्वाद न बिगड़े.
व्हिस्की को कभी भी बहुत ज्यादा हिलाना या मिक्स करना नहीं चाहिए. इससे उसका नेचुरल फ्लेवर टूट जाता है. एक हल्का स्वर्ल काफी है ताकि सारी फ्लेवर बाहर आए.
व्हिस्की को कभी भी बहुत ज्यादा हिलाना या मिक्स करना नहीं चाहिए. इससे उसका नेचुरल फ्लेवर टूट जाता है. एक हल्का स्वर्ल काफी है ताकि सारी फ्लेवर बाहर आए.
अगर आप व्हिस्की में सोडा या जूस मिला रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें. खराब मिक्सर व्हिस्की के स्वाद को पूरी तरह खराब कर देता है. हमेशा ब्रांडेड या ठंडे सोडा का ही इस्तेमाल करें.
अगर आप व्हिस्की में सोडा या जूस मिला रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें. खराब मिक्सर व्हिस्की के स्वाद को पूरी तरह खराब कर देता है. हमेशा ब्रांडेड या ठंडे सोडा का ही इस्तेमाल करें.
परफेक्ट पेग का मतलब सिर्फ नाप नहीं, अनुभव है. लगभग 30 से 60 एमएल पर्याप्त है. जरूरत से ज्यादा पीना व्हिस्की का मजा नहीं बढ़ाता, बस अगली सुबह सिरदर्द जरूर बढ़ा देता है.
परफेक्ट पेग का मतलब सिर्फ नाप नहीं, अनुभव है. लगभग 30 से 60 एमएल पर्याप्त है. जरूरत से ज्यादा पीना व्हिस्की का मजा नहीं बढ़ाता, बस अगली सुबह सिरदर्द जरूर बढ़ा देता है.
Published at : 08 Nov 2025 05:53 PM (IST)
