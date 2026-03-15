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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटराजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan Royals Sale: राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदने में इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ने दिलचस्पी दिखाई है. RR टीम की बिक्री की अंतिम तारीख 31 मार्च है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Mar 2026 11:19 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी, राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी को खरीदना चाहते हैं. पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले ने टीम को बेचने की पुष्टि की थी और जनवरी 2026 में RR टीम पर 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बोली लगी थी. यह बोली कल सोमानी ने लगाई थी, जो 2021 से ही राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी में शेयर होल्डर रहे हैं. 

Khel Now के अनुसार ललित मोदी ने कल सोमानी के साथ मिलकर एक संघ का गठन किया है. बताया जा रहा है कि मोदी और सोमानी 16 मार्च को टीम की बिक्री से संबंधित सभी अधिकारियों से मिलने सेल हैं. बता दें कि मोदी को दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था.

राजस्थान रॉयल्स टीम की बिक्री की पूरी प्रक्रिया की देखरेख द रेन ग्रुप कर रहा है. रिपोर्ट अनुसार RR टीम की बिक्री के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च पहले ही तय हो चुकी है. यह भी बताते चलें कि मोदी और सोमानी के अलावा भी कई लोग राजस्थान टीम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं.

किस-किसने दिखाई RR को खरीदने में रुचि?

आदित्य बिरला ग्रुप और डेविड ब्लिटजर एकसाथ आकर राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं. टाइम्स इंटरनेट के चेयरमैन सत्यन गजवानी और उनके साथी, अडार पूनावाला और उनके साथी, ललित मोदी और कल सोमानी, ये सभी व्यक्ति RR टीम को खरीदने के प्रति रुचि दिखा चुके हैं.

अभी RR में कौन-कौन है हिस्सेदार?

मौजूदा समय में राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिकों की बात करें तो अभी 65 प्रतिशत हिस्सेदारी मनोज बडाले के पास है. रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स के पास 15 प्रतिशत, लाचलान मर्डोक के पास 13 प्रतिशत और बाकी का 7 प्रतिशत अन्य हिस्सेदारों में बंटा हुआ है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Mar 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Lalit Modi IPL RR Sale
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