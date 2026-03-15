हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: रमजान का 26वां रोजा 16 मार्च को, रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: रमजान का 26वां रोजा 16 मार्च को, रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 26th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का छब्बीसवां रोजा सोमवार 16 मार्च को है. 26वां रोजा अल्लाह की मेहरबानी की खास रात (शब-ए-कद्र) होती है. रोजेदार जानें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 26th Roza Sehri Iftar Time: रमजान के पाक और बरकत वाले इस महीने में मुसलमान रोजाना रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हैं. वैसे तो रमजान का हर दिन पाक और खास होता है, लेकिन जैसे-जैसे यह महीना अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ता है, वैसे-वैसे इबादत और दुआओं की अहमियत भी बढ़ने लगती है. इसी क्रम में 16 मार्च 2026 को रमजान का छब्बीसवां रोजा रखा जाएगा.

छब्बीसवें रोजे का महत्व

माह-ए-रमजान का छब्बीसवां रोजा बेहद खास और नेमत वाला माना जाता है. इसका अहम कारण यह है कि, जिस दिन रमजान का छब्बीसवां रोजा होता है, उस तारीख को रमजान की सत्ताईसवीं रात होती है, जिसे शब-ए-कद्र या लैलातुल कद्र कहा जाता है. यह रात अल्लाह की मेहरबानी की रात में शुमार है.

सहरी और इफ्तार की अहमियत

रमजान के हर दिन की तरह 26वें रोजे पर भी रोजेदार सुबह सहरी के साथ रोजा की शुरुआत करेंगे और शाम को इफ्तार कर रोजा खोलेंगे. सुबह फज्र की नमाज से पहले भोजन करने की प्रकिया को सहरी या सेहरी कहा जाता है. सहरी करने के बाद सूर्यास्त तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज किया जाता है. शाम में सूर्यास्त के समय इफ्तार कर रोजा खोला जाता है और फिर नमाज अदा की जाती है.

रमजान में मस्जिद, घर और कई जगहों पर लोग सामूहिक इफ्तार का आयोजन भी करते हैं, जिसका मकसद भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत बनाना होता है. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (16 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (16 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (16 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:11 AM 06:31 PM
नोएडा (Noida) 05:10 AM 06:30 PM
चेन्नई (Chennai) 05:04 AM 06:20 PM
लखनऊ (Lucknow) 04:57 AM 06:16 PM
पुणे (Pune) 05:29 AM 06:46 PM
मुंबई (Mumbai) 05:33 AM 06:50 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:11 AM 06:27 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:29 AM 05:47 PM
पटना (Patna) 04:41 AM 06:00 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:40 AM 05:57 PM
जयपुर (Jaipur) 05:17 AM 06:37 PM
इंदौर (Indore) 05:19 AM 06:37 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:15 AM 06:31 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:32 AM 06:50 PM
सूरत (Surat) 05:32 AM 06:49 PM
कानपुर (Kanpur) 04:59 AM 06:19 PM
जम्मू (Jammu) 05:17 AM 06:40 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:11 AM 06:33 PM
रांची (Ranchi) 04:41 AM 05:59 PM

ईद की तैयारियों में जुटेंगे लोग

रमजान के आखिरी दिनों में रोजा, इबादत के साथ ही लोग ईद (Eid al-Fitr 2026) की तैयारियों में भी लग जाते है. बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है और लोग कपड़े, मिठाइयां, सवेईंया आदि जैसी चीजों की खरीदारी करते हैं. इस तरह रमजान का 26वां रोजा भी रोजेदारों के लिए इबादत, सब्र और नेक कामों का संदेश लेकर आता है। मुसलमान पूरे मन से अल्लाह की इबादत करते हुए रमजान के इन पवित्र दिनों को बिताते हैं और अल्लाह से रहमत, बरकत और माफी की दुआ करते हैं।

ये भी पढ़ें: Eid Kab Hai 2026: 20 या 21 मार्च भारत में कब होगी ईद उल फितर, इस दिन दिख सकता है शव्वाल का नया चांद
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 15 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026

Frequently Asked Questions

रमजान का छब्बीसवां रोजा कब रखा जाएगा?

रमजान का छब्बीसवां रोजा 16 मार्च 2026 को रखा जाएगा।

छब्बीसवें रोजे का क्या महत्व है?

छब्बीसवें रोजे की रात शब-ए-कद्र या लैलातुल कद्र होती है, जो अल्लाह की मेहरबानी की रात मानी जाती है।

सहरी और इफ्तार का क्या मतलब है?

सहरी फज्र की नमाज से पहले भोजन करना है, और इफ्तार सूर्यास्त के समय रोजा खोलना है।

सामूहिक इफ्तार का उद्देश्य क्या है?

सामूहिक इफ्तार भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत बनाने के लिए आयोजित किया जाता है।

रमजान के आखिरी दिनों में लोग क्या करते हैं?

रमजान के आखिरी दिनों में लोग इबादत के साथ-साथ ईद की तैयारियों में भी जुट जाते हैं और खरीदारी करते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: रमजान का 26वां रोजा 16 मार्च को, रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: रमजान का 26वां रोजा 16 मार्च को, रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन बन रहा है खास शुभ संयोग, इस शुभ समय में करें कलश स्थापन?
चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन बन रहा है खास शुभ संयोग, इस शुभ समय में करें कलश स्थापन?
धर्म
Diwali 2026 Date: 2026 में अक्टूबर नहीं नवंबर में होगी दिवाली, रहेगी भयंकर ठंड
2026 में अक्टूबर नहीं नवंबर में होगी दिवाली, रहेगी भयंकर ठंड
धर्म
Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 शुरू, गुरु बनेंगे राजा और मंगल मंत्री, जानें भारत पर इसका प्रभाव?
Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 शुरू, गुरु बनेंगे राजा और मंगल मंत्री, जानें भारत पर इसका प्रभाव?
Advertisement

वीडियोज

Assembly Election 2026: आचार संहिता लागू, बदल जाएंगे 5 राज्यों के सियासी समीकरण! जानें पूरा शेड्यूल
Bengal Election 2026: चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bengal Election 2026: खेला होबे! चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bollywood News: Golmaal 5 का धमाकेदार ऐलान, हंसी का तूफान फिर लौटेगा! (15-03-2026)
Tum se Tum Tak: 😲Anu ने उठाया बड़ा कदम, Aryavardhan के भाई को मानाने के लिए की साड़ी हदें पार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह सुबह 4:00 बजे से हों-हों मचाते हैं', मुसलमानों को लेकर BJP सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल
'यह सुबह 4:00 बजे से हों-हों मचाते हैं', मुसलमानों को लेकर BJP सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल
बॉलीवुड
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
क्रिकेट
विवादों के बीच यश दयाल ने चुपचाप कर ली शादी, जानें कौन है RCB तेज गेंदबाज की दुल्हन
विवादों के बीच यश दयाल ने चुपचाप कर ली शादी, जानें कौन है RCB तेज गेंदबाज की दुल्हन
इंडिया
Iran-Israel War: एलपीजी संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
एलपीजी संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
इंडिया
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
नौकरी
UPSC ने जारी किया CMS परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने जारी किया CMS परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?
ट्रेंडिंग
Video: सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
सब को माफ करते हुए...हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का भावुक पल, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget