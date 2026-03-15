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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLoose Motions: बदलते मौसम में आपको भी तो नहीं हो रहा लूज मोशन, जानें कैसे रख सकते हैं पेट को ठीक

Loose Motions: बदलते मौसम में आपको भी तो नहीं हो रहा लूज मोशन, जानें कैसे रख सकते हैं पेट को ठीक

How To Stop Loose Motions: मौसम बदलते ही हमें तमाम तरह की दिक्कतें होने लगती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको लूज मोशन की दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Mar 2026 03:25 PM (IST)
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Loose Motions In Changing Weather: मौसम बदलते ही कई लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. खासकर लूज मोशन यानी दस्त की शिकायत इस समय काफी आम हो जाती है. इसका कारण अक्सर डाइजेशन सिस्टम पर पड़ने वाला असर होता है. दरअसल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे शरीर की सेहत से गहराई से जुड़ा होता है. जब मौसम बदलता है तो खान-पान, पानी और वातावरण में बदलाव के कारण पेट की सेहत भी प्रभावित हो सकती है.

हमारी आंतों में करोड़ों सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है. ये शरीर में भोजन को पचाने, जरूरी विटामिन बनाने और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने में मदद करते हैं. अगर इन अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाए तो पाचन से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. इसी वजह से मौसम बदलने के दौरान पेट का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है. 

किन लोगों को होती है दिक्कत

लूज मोशन लगभग हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसमें बार-बार पतला या पानी जैसा मल आने लगता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, एलर्जी, बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन, तनाव या खान-पान में अचानक बदलाव. कई बार एंटीबायोटिक दवाओं के कारण भी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे दस्त की समस्या हो सकती है. 

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क्या है इसका इलाज

maxhealthcare की रिपोर्ट के अनुसार, आमतौर पर लूज मोशन एक-दो दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है. इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है. अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे या कमजोरी, चक्कर या डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

कुछ घरेलू उपाय भी पेट को राहत देने में मदद कर सकते हैं. जैसे कि केला पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. केले को मैश करके उसमें थोड़ा घी, जायफल और इलायची मिलाकर खाने से दस्त में आराम मिल सकता है. इसी तरह दही और चावल का हल्का भोजन भी पेट को शांत करने में मदद करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं. दही में थोड़ा अदरक मिलाकर लेने से भी पाचन बेहतर हो सकता है, इसके अलावा अदरक, सौंफ और गुनगुने पानी का मिक्स भी पेट को राहत देने में सहायक माना जाता है. इसके साथ-साथ एक कप काली चाय में नींबू का रस और थोड़ा जायफल या इलायची मिलाकर पीने से भी दस्त की समस्या में आराम मिल सकता है. वहीं घी में हल्का पकाया हुआ सेब भी पाचन को सुधारने में मदद करता है. 

इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए

मौसम बदलते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना, हल्का और ताजा भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और पेट के लिए फायदेमंद चीजें खाने से   को स्वस्थ रखा जा सकता है। सही खान-पान और थोड़ी सावधानी से लूज मोशन जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 15 Mar 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Diarrhea Home Remedies Loose Motions Diarrhea Causes
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