दादी-नानी कैसे मनाती थीं करवाचौथ, तस्वीरों में देखिए कितना बदल गया यह त्योहार?

दादी-नानी के समय में करवाचौथ का व्रत खोलने के समय जब चांद निकलता था, तो सभी महिलाएं एक साथ आंगन में जमा होती थी. इसके बाद हाथ में छलनी लेकर पहले चांद को और फिर अपने पति के चेहरे को देखती थी. इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ता था. व्रत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस समय महिलाएं अपने बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती थी.