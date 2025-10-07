एक्सप्लोरर
दादी-नानी कैसे मनाती थीं करवाचौथ, तस्वीरों में देखिए कितना बदल गया यह त्योहार?
आज के दौर में जहां करवाचौथ मॉडर्न और सोशल मीडिया की चमक-दमक से जुड़ गया है. वहीं हमारी दादी-नानी के समय में यह त्योहार पूरी तरह परंपरा, सादगी और भावनाओं से जुड़ा होता था.
इस साल करवाचौथ का त्योहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वहीं करवाचौथ का त्योहार हमेशा से सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास रहा है. आज के दौर में जहां करवाचौथ मॉडर्न और सोशल मीडिया की चमक-दमक से जुड़ गया है. वहीं हमारी दादी-नानी के समय में यह त्योहार पूरी तरह परंपरा, सादगी और भावनाओं से जुड़ा होता था. उस समय यह त्यौहार बिना शोर-शराबे के प्रेम और आस्था के साथ मनाया जाता था. ऐसे में चलिए आज तस्वीरों के जरिए जानते हैं की दादी-नानी के समय में करवाचौथ कैसे मनाया जाता था और आज इसमें कितना बदलाव आ चुका है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2025 02:00 PM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
ये हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहें, जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
लाइफस्टाइल
6 Photos
शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा और पंचक का अशुभ साया, जानें चांद की रोशनी में कब रखें खीर
लाइफस्टाइल
7 Photos
शरद पूर्णिमा पर त्रैलोक्य भ्रमण पर निकलती हैं मां लक्ष्मी, रात में इन जगहों पर जलाएं दीप
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
चिराग को मनाने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े? उधर CM नीतीश के आवास पर हलचल तेज
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion