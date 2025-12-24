The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा

इंडियन रियलिटी टीवी में जल्द ही एक नया और अलग तरह का शो आने वाला है, जिसका नाम द फिफ्टी है. ये शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था और इसे अब तक के सबसे हटकर रियलिटी शोज में से एक बताया जा रहा है. द फिफ्टी एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह होगा, जहां कंटेस्टेंट्स को बिना रूल्स और टास्क के मुश्किल हालातों में रहना होगा.

इस शो में आगे बढ़ने के लिए ताकत या टास्क नहीं, बल्कि दिमाग, चालाकी, समझदारी और मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखेगी. महल जैसे सेट, बदलती हुई पावर गेम और लगातार बनते-बिगड़ते रिश्तों के साथ यह शो इंसानी सोच, धोखा, दोस्ती और इमोशन्स को बिल्कुल नए लेवल पर दिखाने वाला है.

कब और कहां देख पाएंगे शो

द फिफ्टी को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा और इसके साथ ही टीवी पर कलर्स टीवी पर भी टेलीकास्ट होने की उम्मीद है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक शो की रिलीज डेट और टाइम को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शो 2025 के लास्ट या 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के बीच में प्रीमियर होने की बात कही जा रही है, लेकिन दर्शकों को अभी मेकर्स के ऑफिशियल ऐलान का इंतजार है. शो के रिलीज होते ही इसके एपिसोड्स लाइव देखने के साथ-साथ जियोहॉटस्टार पर कभी भी ऑन-डिमांड भी देखे जा सकेंगे.

क्या है शो का कॉन्सेप्ट ?

द फिफ्टी का पूरा कॉन्सेप्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. इस शो में 50 कंटेस्टेंट्स एक साथ ‘महल’ नाम की जगह में एंट्री करते हैं, जहां न कोई रूल्स होते हैं, न टास्क और न ही एलिमिनेशन का कोई फिक्स पैटर्न. यहां लिया गया हर फैसला गेम की दिशा बदल सकता है, जिससे अचानक रिश्ते टूटते-जुड़ते हैं और पावर बैलेंस पलट जाता है. रियलिटी शोज के वीकली फॉर्मेट से अलग, द फिफ्टी पूरी तरह सरप्राइज पर चलता है. शो में टिके रहने के लिए कंटेस्टेंट्स को हर पल खुद को ढालना पड़ता है, जहां ताकत या पॉपुलैरिटी से ज्यादा दिमाग और इमेज काम आती है.

अब तक रिलीज हुए टीजर में शो की टकराव और मानसिक दबाव की झलक देखने को मिलती है. इसमें साफ दिखाया गया है कि यहां कोई रूल्स नहीं हैं और लगातार आने वाले ट्विस्ट कंटेस्टेंट्स को हर वक्त उलझन में रखते हैं. विजुअल्स बताते हैं कि माहौल बेहद तेज, तनावभरा है. यह शो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और माइंड गेम्स पर ज्यादा फोकस करता है. यहां रोज-रोज के टास्क नहीं, बल्कि दिमागी चालें दर्शकों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन होंगी.

कौन होंगे वो फिफ्टी कंटेस्टेंट्स ?

हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में टीवी एक्टर्स, डिजिटल इंफ्लुएंसर्स और पुराने रियलिटी शो के चेहरे देखने को मिल सकते है. इंडस्ट्री चर्चा के मुताबिक प्रतीक सहजपाल, निक्की तंबोली और सोशल मीडिया स्टार फैजू को शो के लिए अप्रोच किया गया है, हालांकि इन नामों पर अभी मुहर लगना बाकी है.

द फिफ्टी में बड़े स्टार्स से ज्यादा मजबूत पर्सनैलिटी वाले लोग नजर आ सकते हैं, जो शो को और अलग बनाता है. बिना नियमों के गेम, आलीशान सेट और दिमागी स्ट्रगल पर फोकस के साथ यह शो इंडिया के सबसे अलग और बड़े रियलिटी शोज में से एक माना जा रहा है.