इन सभी पार्टियों और फंक्शन्स में हम जमकर तला-भुना खाना खाते हैं, लेकिन जब यही आदत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और हम लगातार बाहर का खाना खाने लगते हैं, तो यह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है. बाहर का खाना खाने की यही लत हेल्थ हैंगओवर कहलाती है.