बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
Bangladesh Violence: बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया है, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं के घर फूंक दिए हैं. परिवारों का सारा सामान जलकर खाक हो गया है.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चटगांव में कई हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं.
बाड़ काटकर घर से भागे परिवार
यह घटना मंगलवार को हुई, जिसमें संपत्ति का नुकसान हुआ और परिवार के पालतू जानवरों की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ितों की पहचान जयंती संघ और बाबू शुकुशील के रूप में हुई है. घटना के समय परिवार अपने घर के अंदर था. चश्मदीदों ने बताया कि आग की लपटों से बचने के लिए परिवार को बाड़ काटकर भागना पड़ा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे.
पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया
पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है. मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. उपजिला कार्यकारी अधिकारी (UNO) एस.एम. रहातुल इस्लाम और सहायक आयुक्त (भूमि) ओंगचिंग मारमा ने नुकसान का जायजा लिया और मदद का भरोसा दिया है. पीड़ित परिवारों को 25 किलो चावल, 5,000 टका नकद और कंबल दिए गए हैं.
घर में आग लगने से 7 साल की बच्ची जिंदा जली
19 दिसंबर की देर रात कुछ उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर सदर में एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. आग में जिंदा जलने से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 1 बजे हुई थी. आग लगने से 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी.
दीपू की हत्या कर जला दिया था
18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था. दीपू कपड़ा कारखाने में काम करते थे. दावा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन जांच में ऐसी किसी टिप्पणी के सबूत नहीं मिले. जबकि यह हत्या फैक्ट्री में काम को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी.
