आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे

पालक विटामिन A का स्रोत है. विटामिन A आंखों के कॉर्निया और रेटिना के लिए बहुत जरूरी होता है. यह रात में कम दिखाई देने की समस्या (नाइट ब्लाइंडनेस) को कम करने में मदद करता है और आंखों की रोशनी को बनाए रखता है.