आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे

आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे

ऐसे में अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नेचुरल उपायों में से एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका पालक का जूस पीना है पालक में आंखों के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Dec 2025 08:12 AM (IST)
ऐसे में अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नेचुरल उपायों में से एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका पालक का जूस पीना है पालक में आंखों के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं.

आज के डिजिटल युग में हम सभी अपने दिन का ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन के सामने बिताते हैं. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, जलन और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नेचुरल उपायों में से एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका पालक का जूस पीना है पालक में आंखों के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कमजोर आंखों को मजबूत बनाने और आंखों की थकान कम करने में मदद करते हैं. ॉ

पालक विटामिन A का स्रोत है. विटामिन A आंखों के कॉर्निया और रेटिना के लिए बहुत जरूरी होता है. यह रात में कम दिखाई देने की समस्या (नाइट ब्लाइंडनेस) को कम करने में मदद करता है और आंखों की रोशनी को बनाए रखता है.
पालक विटामिन A का स्रोत है. विटामिन A आंखों के कॉर्निया और रेटिना के लिए बहुत जरूरी होता है. यह रात में कम दिखाई देने की समस्या (नाइट ब्लाइंडनेस) को कम करने में मदद करता है और आंखों की रोशनी को बनाए रखता है.
पालक में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये आंखों को सूरज की हानिकारक UV किरणों और मोबाइल व लैपटॉप की ब्लू लाइट से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. लगातार स्क्रीन देखने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है.
पालक में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये आंखों को सूरज की हानिकारक UV किरणों और मोबाइल व लैपटॉप की ब्लू लाइट से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. लगातार स्क्रीन देखने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है.
Published at : 24 Dec 2025 08:11 AM (IST)
Natural Remedy Spinach Juice Eye Weakness Eye Fatigue Natural Eye Detox

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
