आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
ऐसे में अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नेचुरल उपायों में से एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका पालक का जूस पीना है पालक में आंखों के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं.
आज के डिजिटल युग में हम सभी अपने दिन का ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन के सामने बिताते हैं. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, जलन और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नेचुरल उपायों में से एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका पालक का जूस पीना है पालक में आंखों के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कमजोर आंखों को मजबूत बनाने और आंखों की थकान कम करने में मदद करते हैं. ॉ
Published at : 24 Dec 2025 08:11 AM (IST)
