महाराष्ट्र के भिवंडी में सिलेंडर फटने से एक लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें आग बुझाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और एक अग्निशमन कर्मी घायल हो गया. यह घटना महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के पास खोनी गांव के सिद्धार्थ नगर इलाके में आज तड़के हुई.

भिवंडी में आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ?

सिद्धार्थ नगर स्थित लूम फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया. आग की चपेट में आकर पूरी लूम फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, जबकि आसपास स्थित तीन अन्य लूम फैक्ट्रियां भी जल गईं. फैक्ट्री में रखे लूम, मशीनरी और कपड़े का बड़ा स्टॉक पूरी तरह नष्ट हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आर्थिक नुकसान भारी बताया जा रहा है.

Bhiwandi, Maharashtra: A cylinder explosion at Jyoti Textile power loom factory in Siddharth Nagar, Khoni village, sparked a fire that destroyed the factory and three nearby units, burning a large stock of machines and fabrics, though no casualties were reported. pic.twitter.com/RypK4KflEc — IANS (@ians_india) December 24, 2025

सिलेंडर ब्लास्ट और फायरफाइटर के घायल होने की घटना

आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में रखा एक बड़ा सिलेंडर अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस सिलेंडर ब्लास्ट में अग्निशमन कर्मी कांतिलाल गूजर घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए भिवंडी उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं और युद्ध स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. ब्लास्ट के कारण आग बुझाने का काम कुछ देर के लिए और चुनौतीपूर्ण हो गया.

Bhiwandi, Maharashtra: A local says, "Around early morning at 5:30 am, we all looked to see what had happened. When I opened the window, I saw flames, and I woke up. We rushed downstairs and saw that there were no ambulances at first. It took around 20–25 minutes for the… pic.twitter.com/c1Qv37wLWK — IANS (@ians_india) December 24, 2025

स्थानीय लोगों की आपबीती और जांच

घटना के समय मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह करीब 5.30 बजे उन्होंने अचानक लपटें उठती देखीं. आईएएनएस को दिए बयान में एक स्थानीय निवासी के अनुसार खिड़की खोलते ही आग दिखाई दी, जिसके बाद सभी लोग नीचे की ओर भागे. शुरुआत में मौके पर एंबुलेंस नहीं पहुंची और करीब 20 से 25 मिनट बाद एंबुलेंस आई. लोगों ने बताया कि सवा पांच बजे के आसपास पहला ब्लास्ट हुआ, जबकि करीब छह बजे दो और तेज धमाके सुनाई दिए. उनका कहना है कि उस वक्त बड़ा हादसा भी हो सकता था. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा के संकेत दिए हैं.